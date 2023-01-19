Kim Kardashian斥資158萬 拍賣會購入戴妃經典頸鏈

美國名媛Kim Kardashian再有新動態，她於拍賣會斥資16.38萬英鎊（約158萬港元），拍下戴安娜王妃生前曾多次佩戴的紫水晶十字架頸鏈。拍賣最後5分鐘內，有4人參與競投。

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戴安娜（Princess Diana）生前經常佩戴的紫水晶十字架頸鏈（Attallah Cross），周三（18日）於倫敦蘇富比拍賣行拍賣，以16.38萬英鎊的價格成交，是拍賣前估價的2倍。

蘇富比拍賣行證實，成功投得頸鏈的買家為現年42歲的Kim Kardashian。

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蘇富比透露紫水晶十字架頸鏈在最後5分鐘競標階段，有4名人士參與競投。蘇富比倫敦珠寶部經理Kristian Spofforth表示，頸鏈從尺寸、顏色及風格而言，都是一件大膽之作，能很好地兼容信仰與時尚元素，很高興頸鏈找到新生命。

紫水晶十字架頸鏈鑲有方型切割紫水晶，並配以經切割的鑽石作點綴，鑽石總重量達5.25卡。

已故商人Naim Attallah在80年代時，從英國著名珠寶品牌Garrard處購入。他與戴安娜為私交好友，數年內多次借予戴安娜佩戴。外界估計這條頸鏈為私人訂製珠寶。

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Kristian Spofforth在拍賣前曾表示，戴安娜生前佩戴或擁有的珠寶甚少流入市場，尤其像紫水晶十字架頸鏈般色彩繽紛、設計大膽且與眾不同的珠寶更是難得。

他形容這款吊墜象徵戴安娜生命中的特定時刻，在著裝與珠寶選擇方面愈來愈自信。

Kim Kardashian此前一直對具有歷史意義的時尚物品極具興趣，她去年曾在慈善晚會Met Gala上穿上美國一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的經典連身裙。

這條裙是瑪麗蓮夢露於1962年為時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）獻唱生日歌時所穿，至今仍為眾人津津樂道。

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責任編輯：李俊儀