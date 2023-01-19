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英國威爾斯救護服務警告 患者等長達26小時才可入院

環球社會熱點 12:45 2023/01/19

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英國威爾斯的救護車服務有過千人今日罷工，要求加薪及政府正視醫療系統壓力爆煲情況。威爾斯救護服務負責人警告，救護車服務長期延誤，有病人更要等候長達26小時才能入院。

英國再有工會宣布2月1日罷工 社會恐接近癱瘓 【下一頁】

威爾斯救護車服務中心行政總裁Jason Killens表示，由於救護車接載患者到醫院所需時間延長，中心約38%的救護車上月的服務繁忙。

他向病情遭到延誤的患者致歉，指由於整個醫療護理系統壓力太大，社區有太多患者輪候入院時間拖長。

患者往往要等候數小時才能成功登上救護車，然後由於醫院也無法同一時間安排大量患者入院，他們需要等待一段時間才能下救護車入院。

救護員可能要用足12小時的輪更工作時間等患者入院，每更工作可能只可接送兩名患者。當地有救護員更表示，曾有患者要等26小時才能入醫院。

英國首富確認加入競標收購 爭成曼聯班主 【下一頁】

英國工會團結聯盟（Unite unions）的救護服務成員，於今日（19日）及下周一（23日）罷工，威爾斯的救護車服務也有過千名工會成員加入罷工，期間「999」緊急熱綫會維持運作。

工會批評政府拒絕正視救護車服務和公營醫療系統壓力，而低於通脹率的加薪幅度更是壓倒駱駝的最後一根稻草，觸發罷工行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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