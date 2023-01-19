▲ 【對沖基金】橋水旗下全天候增強型中國二號基金據報去年回報率達7.4% 另稱目前強烈看升短期債券

據《彭博》引述消息人士報道，從全球最大對沖基金橋水12月致投資者信顯示，旗下全天候增強型中國二號（All Weather Plus No. 2）基金（下稱全天候基金）2022年扣除費用前的回報率達到7.4%，經受住了中國市場大幅波動的考驗。

橋水表示，2022年的宏觀經濟環境對股市來說尤其艱難，全天候基金作為一個平衡的投資組合，幫助控制了壓力。橋水的全天候基金表現在排排網追蹤的92隻規模至少100億元人民幣的對沖基金中將排到第四位，這些基金去年平均虧損7.2%。

目前看升短期債券

另外，橋水亦在信中表示，當增長不及預期時，債券往往會跑贏。基於這樣的宏觀經濟背景，該行目前強烈看升短期債券，同時也看好長期債券，對估值有吸引力的股票略為樂觀，對大宗商品略為悲觀。

橋水對此不予置評。

相關文章：

【鱷王達里奧】橋水中國基金資產去年規模倍增至200億人幣 成最大外資對沖基金

【美國經濟】橋水聯席CIO︰中國重開將令通脹風險加劇 美國經濟衰退時間將較以往長

【中國債市】中國監管層據報建議險資承接銀行賣出的部分債券 以應對理財產品贖回壓力

編輯：姚卓然