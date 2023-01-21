【電子利是】隔空送上新年祝福！　一文看清各大支付平台電子利是獎賞優惠

▲ 除了傳統實體利是，近年各大銀行或電子支付平台都相繼推出電子利是功能，就算隔空也可為親友送上祝福。

每逢新年當然少不了派利是。除了傳統實體利是，近年各大銀行或電子支付平台都相繼推出電子利是功能，就算隔空也可為親友送上祝福。而且更設有不少獎賞，鼓勵大家在農曆新年派電子利是。本報也藉此為讀者們整理各大銀行和支付平台的電子利是著數優惠。

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PayMe

PayMe今年設有「全民PayMe大派利是」賀年活動，由1月21日起至2月18日推廣期間，用戶只需透過手機掃描位於指定地區的QR碼，包括：銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈、和旺角奶路臣街8-8A號旺角電腦中心的戶外廣告、以及全港多個巴士站，即可以求籤，有機會獲得限量版NFT或高達港幣88元開運利是，於全港超過50,000間網上及實體接收PayMe付款的商店當折扣使用。應注意的是，參加是次活動，需要更新PayMe應用程式！

恒生銀行

由1月14日至2月10日期間，恒生用戶透過恒生Mobile App的「派e利是」功能（客戶可一次過派發多達10封電子利是）、於恒生Digital Banking以轉數快轉賬，或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過 HARO WhatsApp參加大抽獎，有機會贏取9999足金財神金牌、財神NFT等超過5,000份豐富獎賞。另外，適逢今年為恒生踏入90周年誌慶，銀行更特別創鑄了90個精心設計的限量版財神NFT。

渣打銀行

渣打客戶可透過手機應用程式中的SC Pay派發電子利是。轉賬後，用戶可揀選卡通祝福語信息，通知對方收取利市。

由1月16日至2月5日，市民用SC Pay「轉數快」派電子利是，同時分享新年貼圖，即可自動參加大抽獎，獎品超過500份，有機會贏取高達10,000元現金獎。

中銀香港

中銀香港客戶只需在BoC Pay選擇「利是」或在中銀香港手機銀行選擇「Phone 利是」，選取收款人或輸入收款人電話號碼，並輸入利是金額，即可派發電子利是。每次可同時發出10封電子利是。

另外，中銀香港今年更聯乘知名品牌Miffy推出「兔年喜氣 Phone 利是」，有多款Miffy主題電子利是封及「錢兔似錦」、「玉兔臨風」等新春系列手機通訊程式貼紙供客戶選擇。

除此之外，2023年1月18日至2月5日期間，客戶使用BoC Pay或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取8888港元獎賞，名額共10名。客戶使用BoC Pay派發電子利是，也將額外獲贈高達8000積分獎賞，積分可用於抵銷簽賬消費。

客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於2023年2月10至28日(「定期存款推廣期」)期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上開立「特優定期存款(電子利是)」，專享7天港元特優定期存款年利率高達18%。此外,年滿11-17歲的中銀香港客戶成功登記轉數快後，亦可經手機銀行收取電子利是。

花旗銀行

即日起至2月5日，花旗客戶成功於Citi Mobile App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，參加者有機會贏取高達港幣$8,888新春利是。而於推廣期內，透過Citi Mobile App在「繳款及轉賬」點擊「派利是」，每次派利是予收款人可獲得1次抽獎機會；又或者以手機號碼設定Citi為「轉數快」預設收款銀行去收利是，亦可獲抽獎機會。推廣期內，每人有高達8次抽獎機會。

此外，花旗銀行將由1月17日至2月6日，推出兔年「快閃大抽獎」，客戶於推廣期內成功在Citi Mobile App按「Get More」登記參加及完成指定任務，有機會贏取過百份獎品，包括足金兔及現金禮券。

大生銀行

大新銀行宣布推出「語音利是」功能，一鍵即可向親友派利是，同時親口送上祝福。為鼓勵客戶多使用「語音利是」功能，只要於即日起至2月5日推廣期期間，成功經大新銀行流動理財單次派發10港元或以上語音利是，即可獲得一次抽獎機會，派發語音利是次數越多，抽獎機會越多。若派發語音利是次數10次或以上，將額外獲得8次抽獎機會。頭獎（1名）為16,888港元（或其等值）現金獎賞；二獎（8名）則可獲888港元（或其等值）現金獎賞

WeChat Pay HK

今個農曆年，WeChat Pay HK將會擴展派發電子利是功能「定額利是」，每封上限200元；如派多過一封，單次派發總額不可超過1,500元，每次最多可派500封。「行運利是」（即隨機派發金額）總額上限為1500元，每次最多派500封。除了可加入祝賀語，WeChat Pay HK亦提供多款利市封造型。

惟用戶留意，如果使用信用卡或扣賬卡付款，將須支付手續費。而收利市方亦須同樣開通了WeChat Pay HK港幣錢包，才可領取利市；如只有微信人民幣錢包，須先開通WeChat Pay HK港幣錢包，否則無法領取利市。

另外，WeChat Pay HK也推出總值過百萬港元的「好運兔兔不絕 大抽獎」，用戶於1月15日中午12時起至1月26日期間，累計完成指定任務次數，即可免費參與大抽獎贏取獎品，例如由WeChat Pay HK送出的個人最高價值8,888元新春消費金，以及4間銀行送出之專屬電子現金券。於活動期間，WeChat Pay HK用戶打開「WeChat > 我 > 服務> 優惠專區」，即可訪問「好運兔兔不絕 大抽獎」活動頁面。

Tap & Go「拍住賞」

客戶由2023年1月17日起，可在手機錢包派電子利是2到親友的Tap & Go帳戶，亦可透過「轉數快」派電子利是到其他銀行帳戶或手機錢包。由即日起至2023年2月1日期間，現有及全新Tap & Go客戶成功透過Tap & Go手機錢包向8位或以上親友派出e利是，有機會享港幣18元Tap & Go儲值額。而全新Tap & Go客戶更有機會獲額外港幣88元Tap & Go儲值額，合共享總額高達過百元Tap & Go儲值額開運獎賞。

派Tap & Go e利是的步驟非常簡單:

1）揀選5款動畫e利是封

2）加入預設或個人的祝福message

3）拉入不同銀碼鈔票圖案(如$20、$50) 或自訂金額 (如$168、$188、$888等好意頭金額)

4）「封利是」

5）選擇派單封;又或雙封利是讓好事成雙

6）開心share利是鏈結給親友，親友一按即可看到利是動畫「拆利是」

值得一提的是，即使未能親身拜年，年滿11歲或以上的客戶亦可於Tap & Go手機錢包傳送賀年揮春及專屬 QR Code與親友線上拜年「逗利是」。

AlipayHK

由1月21日至1月28日農曆新年期間，使用封面轉帳、匯款至內地和跨境利是功能，即有機會參加「AlipayHK 2023 兔年勁賞·Lucky兔U」大抽獎，獲高達8,888港元禮券。推廣期內AlipayHK用戶向其他用戶成功進行金額不少於1港元的封面轉帳，每位收款人成功收款後，發起人即可獲得抽獎機會乙次；向內地親友進行金額不少於1港元的匯款(僅限「匯款到內地」及「跨境利是」功能)，每筆合資格匯款亦可獲得抽獎機會乙次。每一位合資格AlipayHK用戶每日最多獲得抽獎機會2次，推廣期內合共最多獲得抽獎機會16次。

此外AlipayHK亦宣布首次聯乘22間商戶派發利是，由1月21日至28日進入「AlipayHK 2023兔年勁賞」活動頁面「Happy兔U」專區，每日可領取指定商戶的專屬利是封面及商戶禮券，如蘋果、麥當勞和日本當地商戶等熱門優惠。

ZA Bank

即日起至1月31日（大年初十）期間，香港用戶登入ZA Bank App的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面，參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得1張「兔仔卡」，每張兔仔卡的背面都隱藏1款隨機奬賞，翻轉「兔仔卡」即可得到由麥當勞、星巴克及可口可樂贊助的優惠券及免費汽水、ZA Coin、ZA Bank優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」。

用戶只需每日完成「派現金利是」任務即可得到1張「兔仔卡」，翻轉該卡就有機會獲得1張「百萬勁抽券」，參與「ZA百萬勁抽」，有機會獲得100萬現金。另外，成功集齊8款「兔仔卡」的用戶，可參與瓜分1,000萬ZA Coin（價值10萬元）的終極獎賞。

另外，ZA Bank今年也首次推出百家姓電子利是封，採用港式招牌字體「李漢港楷」，涵蓋46個熱門姓氏，ZA Bank稱，由推出至今，用戶已派出近5,000封百家姓電子利是，當中以「陳」最受歡迎，其次是「黃」和「李」，三個姓氏合共佔整體使用量三成。

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責任編輯：曾曉汶

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