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【加密貨幣】美國拘捕40歲俄羅斯公民　涉利用香港非持牌加密貨幣交易所洗黑錢7億美元

Hot Talk 13:13 2023/01/19

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【加密貨幣】美國拘捕40歲俄羅斯公民　涉利用香港非持牌加密貨幣交易所洗黑錢7億美元

美國司法部周三公布，拘捕俄羅斯籍商人Anatoly Legkodymov，指他利用由其設立、在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato，處理約7億美元（約54.6億港元）非法資金。美國司法部指，現年40歲的Lakodymov常居於中國深圳和俄羅斯，周二（17日）在美國邁阿密被捕，並指法國當局、美國財政部旗下金融犯罪執法局（FinCEN）正採取執法行動。

雖然美國司法部指出該交易所於香港註冊，但據香港證監會資料，該平台並沒有申領任何牌照，並不受證監監管。

美國司法部：Bitzlato涉暗網交易

美國檢察官稱，Bitzlato與大型暗網Hydra Market交換超過7億美元的加密貨幣，而Hydra Market是非法網上市場，提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務，美國和德國執法部門去年4月聯手搗破該市場。

Legkodymov是涉案交易所的聯合創始人，在中國深圳協助經營該交易所。檢察官稱Bitzlato自2018年5月初，已處理價值45.8億美元的加密貨幣交易，該交易所為美國客戶提供服務，並利用美國的網上基建，與美國的交易所進行交易。

美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，Bitzlato曾多次為與俄羅斯有關的勒索軟件集團提供交易便利，包括黑客組織Conti背後的團伙，他說該團伙與俄羅斯政府和與俄羅斯相關的暗網市場有聯繫。

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編輯：胡學能

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