【加密貨幣】美國拘捕一名俄羅斯公民　指涉以在港註冊的加密貨幣交易所洗黑錢7億美元

美國司法部周三表示，他們已拘捕在香港註冊的加密貨幣交易所Bitzlato Ltd的大股東兼聯合創始人Anatoly Legkodymov，他涉嫌處理7億美元（約54.6億港元）的非法資金。Legkodymov是常居中國的俄羅斯人，周二（17日）在美國邁阿密被捕，他被指控將交易所作為一個無牌的貨幣兌換企業來經營。

檢察官稱Bitzlato與大型暗網Hydra Market交換了超過7億美元的加密貨幣。司法部形容Hydra Market是非法網上市場，提供毒品、被盜的金融訊息、欺詐性身份文件和洗錢服務，美國和德國執法部門去年4月聯手搗破該市場。

司法部指40歲的Anatoly Legkodymov是涉案交易所的聯合創始人，在中國深圳協助經營該交易所。檢察官稱Bitzlato自2018年5月初，已處理價值45.8億美元的加密貨幣交易，該交易所為美國客戶提供服務，並利用美國的網上基建，與美國的交易所進行交易。

美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，Bitzlato曾多次為與俄羅斯有關的勒索軟件集團提供交易便利，包括黑客組織Conti背後的團伙，他說該團伙與俄羅斯政府和與俄羅斯相關的暗網市場有聯繫。

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編輯：胡學能