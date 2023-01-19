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【Twitter危機】Twitter廣告業務按年跌40%　已遭500多個廣告商杯葛

科技 12:43 2023/01/19

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據外媒《The Information》引述消息人士報道，Twitter截至1月17日（本周二）的每日廣告收入比去年同期跌40%，突顯了核心廣告業務面臨危機。（法新社資料圖片）

Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）上場後，不少企業擔心繼續投放廣告可能影響品牌形象，因此相繼暫停於Twitter投放廣告。據外媒《The Information》引述消息人士報道，Twitter截至1月17日（本周二）的每日廣告收入比去年同期跌40%，突顯了核心廣告業務面臨危機。

報道指，監督Twitter廣告業務工程師的工程經理Siddharth Rao也本周二的員工會議上告知，Elon Musk於10月接任以來，Twitter的500多個頂級廣告商已暫停了在Twitter的廣告支出。

Elon Musk接手Twitter約一個月後便已失去一半頂級廣告客戶，其後他再設法通過推出新Twitter Blue訂閱服務增加收入，減少依賴廣告收入，並進一步注重內容方面創作。

早前雪佛蘭（Chevrolet）、福特（Ford）、吉普（Jeep）等公司，已發表聲明或被公開報道，停止在Twitter投放廣告。另有報道亦指出，AMC Networks、CHANEL、家樂氏（Kellogg）等公司已經悄悄停止投放廣告。

責任編輯：張寶燕

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