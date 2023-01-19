  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滴滴出行】滴滴據報裁減約9成國際業務團隊人手

新經濟追蹤 11:23 2023/01/19

分享：

分享：

【滴滴出行】滴滴據報裁減約9成國際業務團隊人手

內媒引述消息報道，滴滴出行大幅度裁減國際業務，原有超過1000人的國際業務團隊，目前只餘100人左右。滴滴除了保留墨西哥和新加坡少量人員外，在南非、日本、俄羅斯和中亞等地國際業務均已停運。滴滴暫未回應有關傳聞。

滴滴2021年赴美上市後不足一周，遭受內地啟動數據安全調查並暫停新帳戶登記，滴滴最終於去年從美國除牌。事隔18個月，滴滴本周獲准重新接受新用戶註冊。

滴滴曾在17個市場提供服務　2021年虧損達58億人幣

報道指，滴滴早於去年上半年開始縮減海外業務團隊，在年末再加大裁減力度。滴滴國際業務除了網約車服務，也包括外賣、新鮮食品速遞等，2021年分部虧損達58億元人民幣。

滴滴整個集團的業務由中國出行、國際業務和共享單車、金融等其他業務組成。至去年2月時，滴滴在17個海外市場提供不同類型服務。

即使滴滴最新恢復新用戶註冊，但競爭環境已變得更複雜，其內地網約車領先地位也不及以往。至2022年中，滴滴日均訂單約1600萬單，較2021年第二季高峰2800萬單回落4成，而同期高德打車業務日單量最高達700萬單。美團、哈囉出行也在滴滴業務受限之際，加快投入網約車服務。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

相關文章：

【滴滴出行】滴滴出行APP正式上架

【科網監管】官媒：滴滴再出發綠燈訊號　反映改正後仍鼓勵發展

【滴滴出行】滴滴出行宣布即日起恢復新用戶註冊

 【滴滴裁員】滴滴出行據報農曆新年前啟動新一輪裁員計劃　涉及數百個職位

 

開啟hket App，閱讀全文
港股 裁員 滴滴出行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】內房向上　騰訊撐市　恒指半日微跌5點、10天綫失而復得（不斷更新）

下一篇文章

【美股業績前瞻︱NFLX】Netflix美股盤後放榜　瑞銀先升目標價至350美元、上調今明兩年每股盈利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】政府據報最快農曆年後撤隔離令　3月解除口罩令
【防疫措施】政府據報最快農曆年後撤隔離令　3月解除口罩令
【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策　黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間　日圓急跌2%兌港元失「6算」
【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策　黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間　日圓急跌2%兌港元失「6算」
【周焯華案】周焯華162項罪名成立判監18年　須向澳門政府支付65億港元、5大牌主獲賠逾億
【周焯華案】周焯華162項罪名成立判監18年　須向澳門政府支付65億港元、5大牌主獲賠逾億
【內房危機】碧桂園倒插7%　悉數償還昨日到期之6.25億美元債的本息
【內房危機】碧桂園倒插7%　悉數償還昨日到期之6.25億美元債的本息
【美股收市】憂經濟放緩 道指倒插613點 納指挫1.2% 鮑威爾確診
【美股收市】憂經濟放緩 道指倒插613點 納指挫1.2% 鮑威爾確診
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款