▲ 【滴滴出行】滴滴據報裁減約9成國際業務團隊人手

內媒引述消息報道，滴滴出行大幅度裁減國際業務，原有超過1000人的國際業務團隊，目前只餘100人左右。滴滴除了保留墨西哥和新加坡少量人員外，在南非、日本、俄羅斯和中亞等地國際業務均已停運。滴滴暫未回應有關傳聞。

滴滴2021年赴美上市後不足一周，遭受內地啟動數據安全調查並暫停新帳戶登記，滴滴最終於去年從美國除牌。事隔18個月，滴滴本周獲准重新接受新用戶註冊。

滴滴曾在17個市場提供服務 2021年虧損達58億人幣

報道指，滴滴早於去年上半年開始縮減海外業務團隊，在年末再加大裁減力度。滴滴國際業務除了網約車服務，也包括外賣、新鮮食品速遞等，2021年分部虧損達58億元人民幣。

滴滴整個集團的業務由中國出行、國際業務和共享單車、金融等其他業務組成。至去年2月時，滴滴在17個海外市場提供不同類型服務。

即使滴滴最新恢復新用戶註冊，但競爭環境已變得更複雜，其內地網約車領先地位也不及以往。至2022年中，滴滴日均訂單約1600萬單，較2021年第二季高峰2800萬單回落4成，而同期高德打車業務日單量最高達700萬單。美團、哈囉出行也在滴滴業務受限之際，加快投入網約車服務。

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