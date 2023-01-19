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新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家

環球社會熱點 11:18 2023/01/19

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新西蘭將於本年10月舉行大選，現任總理阿德恩突然宣布將於下月辭職，她表示無足夠精力繼續領導新西蘭，強調辭職與帶領工黨參加大選無關。但有民意調查顯示，阿德恩在新西蘭民望已降至新低。

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現年42歲的阿德恩（Jacinda Ardern）周四（19日）宣布，將在2月7日前卸任執政工黨黨魁。工黨未來數日內將舉行投票選出繼任人。目前尚未清楚，何人將在阿德恩離職後擔任看守總理。

阿德恩向記者表示擔任總理是一生中的最大榮譽，總理是具有特權的角色，擔任者需要明白何時為合適人選，以及應在何時離開。

她明白工作所需，坦言已無足夠精力（enough in the tank）繼續領導新西蘭。

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阿德恩於2017年當選總理，當時年僅37歲，是自1856年以來最年輕的女性總理。阿德恩更於翌年誕下女兒，成為第二位在任內生育的世界領袖。

阿德恩執政6年間帶領新西蘭渡過新冠疫情大流行等事件，她曾指帶領國家渡過和平時期，和渡過危機是兩回事。

但有民意調查顯示，阿德恩最近數月在國內民望跌至新低，其領導的工黨支持率亦略低於反對黨。阿德恩在新冠疫情期間實施嚴格防疫措施，在通脹下的經濟政策亦一直備受批評。

阿德恩指辭職並非認為工黨無法贏得選舉，而是需要新的負責人應對這些挑戰，她相信工黨將會獲勝。

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責任編輯：李俊儀

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