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【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 防空導彈產量為美3倍

環球社會熱點 11:11 2023/01/19

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭將近一年，俄羅斯總統普京聲稱俄羅斯正提高軍事工業產量，也成為俄羅斯在烏克蘭戰爭必勝的主因。

烏直昇機基輔附近墜毀 多名政府官員罹難 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周三（18日）到訪聖彼得堡一家製造防空系統的工廠，期間向工人表示因俄烏戰爭帶動軍事裝備需求增長，而總體軍事裝備產量持續上升。

他強調俄羅斯的軍事實力，指俄羅斯軍火商製造的防空導彈數量是美國的三倍，更相等於全球其餘國家的產量總和。

普京指靠著高產量的軍事工業，加上俄羅斯人民團結和軍人的勇氣，將令俄軍實現最終結果和必然取勝，更形容目前勝負已定。

【烏克蘭戰爭】基辛格稱烏加入北約合理 促收復戰後失地應和談  【下一頁】

同日較早時間，普京與一群退伍軍人出席一場紀念二戰時突破列寧格勒圍城的活動。

俄羅斯政府一直聲稱俄羅斯人和說俄語的人，在烏克蘭經歷系統性歧視。普京強調俄軍在烏克蘭作戰，正為保護他們，又指俄軍正於俄羅斯帝國的歷史領土上作戰。

不過基輔政府否認上述指控，指俄羅斯以此為藉口展開殖民地掠奪。

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責任編輯：鄭錦玲

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