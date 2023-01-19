  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工

Hot Talk 16:37 2023/01/19

分享：

分享：

【防疫措施】李家超：1月30日起撤銷向感染者發出隔離令

行政長官李家超宣布，1月30日起撤銷向感染者發出隔離令，並指新冠病毒將視為上呼吸道病管理。港府最新公布，醫衛局局長盧寵茂、勞福局局長孫玉菡將於下午4時，共同主持防疫政策記者。

【16：30】沒症狀的確診者可以外出可以返工，而學生若陽性則建議不要返學，直至快測陰性。

有病徵者可看醫生取得病假證明，與以往處理呼吸道病症並無分別，建議有病徵市民留在家中避免外出。

【16：20】衞生防護中心總監徐樂堅宣布取消隔離令安排：

1）1月30日起取消強制隔離

2）社區隔離設施及暫託設施設過渡安排，因家居環境不適合、冀避免傳染家人等人士可要求入住，設施只供香港市民使用，有24小時熱線電話，入住以前進行快測，最長逗留7日。

【16：00】記者會開始

李家超出席立法會行政長官答問會時表示，撤銷隔離令主要考慮到，本港疫苗第二針及第三針的接種率分別達到93%及84%，而第五波以來不少市民因感染而產生免疫力，等同接種第三針的有效接種率達到95%，社會的混合免疫屏障已經十分牢固，現時完成接種市民即使感染亦多屬輕症。

再者，他指，香港與內地通關十幾天以來，並沒有增加疫情風險，更加從最高峰單日近3萬宗，回落至昨日（19日）的3千多宗，跌幅近9成。政府對新冠病毒的管理需要邁向新階段、新模式，由於病情多屬輕微，對疫情的處理，應由「政府一刀切強制」改為「市民自行決定、自行負責」，逐步建立新常態系統，將2019冠狀病毒病作為其中一種上呼吸病的管理。

日前有傳媒引述多個消息來源報道，政府擬最快農曆新年後取消染疫者強制隔離，並會一併考慮如何處理現有隔離設施，並及後於3至4月撤銷口罩令。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

相關文章：

【防疫措施】政府據報最快農曆年後撤隔離令　3月解除口罩令

【防疫措施】李家超冀年內取消所有防疫限制　包括口罩令

【防疫措施】政府：1月16日起新冠病毒核酸檢測Ct值為35或以上　一律被界定為陰性、不會獲發隔離令

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 李家超 防疫措施
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】香港失業率跌至3.5%　連跌8個月、再創疫情後新低

下一篇文章

【港股市況】快手挫6%　美團續跌2%　恒指跌27點企10天綫、北水暫停成交近926億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌179點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【港股市況】快手挫6%　美團續跌2%　恒指跌27點企10天綫、北水暫停成交近926億（不斷更新）
【港股市況】快手挫6%　美團續跌2%　恒指跌27點企10天綫、北水暫停成交近926億（不斷更新）
【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策　黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間　日圓急跌2%兌港元失「6算」
【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策　黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間　日圓急跌2%兌港元失「6算」
【周焯華案】周焯華162項罪名成立判監18年　須向澳門政府支付65億港元、5大牌主獲賠逾億
【周焯華案】周焯華162項罪名成立判監18年　須向澳門政府支付65億港元、5大牌主獲賠逾億
【美股期貨】美股期貨續軟　道指期貨跌33點、納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨續軟　道指期貨跌33點、納指期貨微跌（不斷更新）
【內房危機】碧桂園倒插7%　悉數償還昨日到期之6.25億美元債的本息
【內房危機】碧桂園倒插7%　悉數償還昨日到期之6.25億美元債的本息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款