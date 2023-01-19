【防疫措施】打工仔1.30起確診須看醫生取病假　沒症狀可照返工

▲ 【防疫措施】李家超：1月30日起撤銷向感染者發出隔離令

行政長官李家超宣布，1月30日起撤銷向感染者發出隔離令，並指新冠病毒將視為上呼吸道病管理。港府最新公布，醫衛局局長盧寵茂、勞福局局長孫玉菡將於下午4時，共同主持防疫政策記者。

【16：30】沒症狀的確診者可以外出可以返工，而學生若陽性則建議不要返學，直至快測陰性。

有病徵者可看醫生取得病假證明，與以往處理呼吸道病症並無分別，建議有病徵市民留在家中避免外出。

【16：20】衞生防護中心總監徐樂堅宣布取消隔離令安排：

1）1月30日起取消強制隔離

2）社區隔離設施及暫託設施設過渡安排，因家居環境不適合、冀避免傳染家人等人士可要求入住，設施只供香港市民使用，有24小時熱線電話，入住以前進行快測，最長逗留7日。

【16：00】記者會開始

李家超出席立法會行政長官答問會時表示，撤銷隔離令主要考慮到，本港疫苗第二針及第三針的接種率分別達到93%及84%，而第五波以來不少市民因感染而產生免疫力，等同接種第三針的有效接種率達到95%，社會的混合免疫屏障已經十分牢固，現時完成接種市民即使感染亦多屬輕症。

再者，他指，香港與內地通關十幾天以來，並沒有增加疫情風險，更加從最高峰單日近3萬宗，回落至昨日（19日）的3千多宗，跌幅近9成。政府對新冠病毒的管理需要邁向新階段、新模式，由於病情多屬輕微，對疫情的處理，應由「政府一刀切強制」改為「市民自行決定、自行負責」，逐步建立新常態系統，將2019冠狀病毒病作為其中一種上呼吸病的管理。

日前有傳媒引述多個消息來源報道，政府擬最快農曆新年後取消染疫者強制隔離，並會一併考慮如何處理現有隔離設施，並及後於3至4月撤銷口罩令。

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