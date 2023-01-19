▲ 【解構｜保險股】摩通：受惠通關後內地客赴港簽單 重申看好友邦及保誠

摩通表示，受惠中港通關，來自內地客的離岸人壽銷售將見復甦，重申對友邦 （01299） 及保誠（倫敦：PRU）的「增持」評級，又相信保誠會收窄與友邦的估值折讓，分別予友邦目標價103元，又上調保誠目標價由15歐元升至17.5歐元。

該行指，內地客佔離岸人壽銷售佔2016年至2019年香港新業務價值逾50%，但自封關後便倒下來。目前，摩通審慎預計今年可回復至2019年的約三分之一水平，直至2025年才復甦至疫情前的情況。不過，該行對前景較為樂觀，視乎通關進度及監管因素，料兩股今年新業務盈利可有5%至25%的升幅，即意味兩者仍有5%至10%的升幅才到合理估值。

摩通認為，中國維持強勁增長動力，兩者過去十年均錄得年均複合增長逾25%，並同時又提升市佔率及良好監管聲譽。而保誠較友邦覆蓋更多不同地區的來推動增長，而友邦則擁有較好的資本地位及中國潛在擴張機會。

另外，該行又指，保誠擁有更高股息率，從而帶動估值修復，同時，又與友邦相比，保誠的股價對內涵價值比率（P/EV）大幅折讓55%，認為並不合理。

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編輯：姚卓然