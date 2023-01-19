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【券商點睇】管理層料2023收入增速贏競爭對手 蒙牛目標上望45.6元

股樓投資 11:30 2023/01/19

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浦銀國際報告指，蒙牛乳業（02319）出席該行舉行的消費企業日活動時，管理層稱盡管2022年底防疫政策的調整，給整體市場的消費情緒造成衝擊，但經銷商提前為春節備貨幫助公司去年12月的收入表現比上月有所好轉。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

在去年第四季市場需求面臨巨大壓力的情況下，蒙牛去年下半年收入依然有望增長中至高單位數。令人欣喜的是，特侖蘇和基礎白奶在期內保持雙位數增長，顯示消費者在疫情後旺盛的白奶市場需求及消費分級趨勢。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

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管理層表示，春節期間動銷具有不確定性，2023年收入增速目標較上年有所加速，並跑贏行業與主要競爭對手，2023年毛利率按年擴張具有很強的確定性。因此，該行維持蒙牛「買入」評級，目標價上調至45.6元。

【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

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撰文：林衛

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港股 目標價 買入 蒙牛乳業（02319）

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