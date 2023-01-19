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【開工利是2023】HSBC滙豐經PayMe派500元開工利是　林慧虹冀員工兔年精力充沛

股市 10:25 2023/01/19

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滙豐今早向香港同事發電郵，公布將首次透過PayMe派發500元電子利是，感謝各同事過去一年的努力。滙豐香港區行政總裁林慧虹在電郵中表示，縱然2022年充滿挑戰，但同事之間互相支持、繼續以敬業樂業的專業態度，滿足客戶的需要，令滙豐能夠克服各種困難、更堅靭。

她又提到，兔子充滿活力，也是活潑和敏捷的代表，隨著疫情緩和，各項防疫措施得以放寬，期望新一年大家有充沛的精力迎接更多新機遇。

新年派e利是邊間最著數　一文看清優惠（不斷更新）【下一頁】

滙豐所有香港員工，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員、在港發薪的海外派遣僱員（international assignees），以及實習生，都可獲上述電子利是。電子利是將於周五（1月20日）於同事的PayMe賬戶發放。假如同事希望原用出糧戶口收取電子利是，滙豐會配合他們的需要。

PayMe用戶已接近300萬，滙豐希望透過這次派利是活動，推動農曆新年電子利是普及化以響應環保。

渣打香港向員工派100元開工利是，仲有額外「加料」，可見【下一頁】

相關文章：【PayMe】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT

相關文章：【e利是】八達通派「e利是」嘟落卡　另可獲38元獎賞及大福袋

編輯：陳韻妍

電子支付 PayMe 香港 農曆新年 滙豐控股（00005）
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