  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】國內春節電影預售票房超過3億 平均票價7年來首次回落

股樓投資 11:15 2023/01/19

分享：

分享：

據內地報道，國內2023年春節檔電影開啟預售五日後，預售總票房突破3億元（人民幣，下同），截至周三（18日）晚22時，賀歲片《滿江紅》以預售7,998.6萬元登上新片預售榜第一；《無名》以預售7,908萬元，位列第二；《流浪地球2》以預售7,162.3萬元，位列第三。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

從年初一的排片來看，《流浪地球2》首日排片場次10.4萬，佔比27%；《滿江紅》首日排片場次9.9萬，佔比25.7%；《交換人生》和《無名》的首日排片場次佔比分別為17.4%和13%。截至目前，2023年春節檔共有7部影片上映。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

統計顯示，2011至2022年，春節檔總票房保持增長，由3.4億元增至60.4億元，並在2021年達到78.4億元的檔期票房最高記錄。受疫情影響，2022年春節檔觀影總人次出現下滑，由2021年的1.6億人次降至1.14億人次。由於全年票房增長承壓，春節檔票房佔比提升趨勢明顯，佔全年票房的比重由2014年的4.9%升至2022年的20.2%。另今年春節檔電影票價有所回落，預售平均票價53.7元，相較上年同階段的平均票價下調了2.5元，除了2020年外，是近7年來的首次下降。

【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
電影股 電影院 經濟 中國

上一篇文章

【券商點睇】管理層料2023收入增速贏競爭對手 蒙牛目標上望45.6元

下一篇文章

【快手1024】快手創辦人宿華 減持逾5400萬股B股 A股不變 投票權維持38.08%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港
國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款