【行業點睇】國內春節電影預售票房超過3億 平均票價7年來首次回落

據內地報道，國內2023年春節檔電影開啟預售五日後，預售總票房突破3億元（人民幣，下同），截至周三（18日）晚22時，賀歲片《滿江紅》以預售7,998.6萬元登上新片預售榜第一；《無名》以預售7,908萬元，位列第二；《流浪地球2》以預售7,162.3萬元，位列第三。

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從年初一的排片來看，《流浪地球2》首日排片場次10.4萬，佔比27%；《滿江紅》首日排片場次9.9萬，佔比25.7%；《交換人生》和《無名》的首日排片場次佔比分別為17.4%和13%。截至目前，2023年春節檔共有7部影片上映。

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統計顯示，2011至2022年，春節檔總票房保持增長，由3.4億元增至60.4億元，並在2021年達到78.4億元的檔期票房最高記錄。受疫情影響，2022年春節檔觀影總人次出現下滑，由2021年的1.6億人次降至1.14億人次。由於全年票房增長承壓，春節檔票房佔比提升趨勢明顯，佔全年票房的比重由2014年的4.9%升至2022年的20.2%。另今年春節檔電影票價有所回落，預售平均票價53.7元，相較上年同階段的平均票價下調了2.5元，除了2020年外，是近7年來的首次下降。

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撰文：林衛