▲ 【中國經濟】大摩：中國復常僅引起溫和通脹 料消費開支增長加快到7.3%、勝整體GDP增幅

中國快速開關復常，摩根士丹利指，中國經濟復甦或會引起溫和通脹，但通脹幅度會維持在3%以下，相信復甦會帶動更多消費而非投資，故中國復常對亞洲區內的通脹溢出效應不大。

大摩表示，經濟重啟無可避免會推動通脹，但是次通脹再現的效應只會相對溫和，並不預期會出現像美國等地的瘋狂式消費現象，相信消費市場只會逐步正常化，故此不會引發明顯的商品通脹。

就業及工資增長會逐漸改善

現時中國勞工市場仍然疲弱，而且未因財政刺激措施而有改變，預期就業及工資增長會逐漸改善，但工資增幅不會過熱，令核心通脹保持溫和，故整體通脹料遠低於央行3%的舒適區間。

大摩認為，雖然中國需求上升會推升商品價格，但非原油類商品的溢出效應有限，預期房地產及基建開支只會有輕微增加，由2022年增長0.7%，增至2023年的2.8%。

隨供應鏈進一步正常化，會令非商品類的PPI避免增長過熱，而且該行亦不預期PPI會大幅向上。

大摩稱，是次中國復常料由消費開支帶動，預期消費開支增長由去年的1.8%，加快到7.3%，超越中國整體經濟增長速度。以增長貢獻劃分，消費料佔今年中國整體經濟增長約71%，為2000年以來最高，主要由放寬防控後服務業消費迅速反彈帶動。

大摩預期，周期性復甦料帶動中國今年核心CPI，由首季的增長0.5%，升到第四季的1.2%。

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編輯：陳韻妍