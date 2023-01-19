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【投行重組】瑞信CEO：資金流失情況已顯著改善兼有回流跡象　客戶對分拆投行反應正面

股市 09:42 2023/01/19

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【投行重組】瑞信CEO：資金流失情況已顯著改善兼有回流跡象　客戶對分拆投行反應正面

瑞信（Credit Suisse）行政總裁Ulrich Koerner接受CNBC訪問時表示，瑞信資金流失的情況已顯著改善，而早前因集團財務問題而流失的資金，亦有回流跡象。瑞信於去年11月預期，第四季虧損約16億美元，並指集團出資金淨流出。

過去3個月跟不同股東解釋分拆方案

瑞信為救亡，去年提出分拆投資銀行為瑞信第一波士頓（CS First Boston）的計劃，Koerner稱，過去3個月集團跟不同股東解釋有關方案，並制定非常明確的計劃，相信這個戰略計劃引起很大共鳴，目前正全力推進，並獲得良好進展。

他續稱，瑞信已聯繫了數以萬計的瑞士客戶及全球客戶，向他們徵求意見，他們均給予相當正面的反饋，相信這種良好勢頭可以伴隨集團走過2023年。

瑞信傳裁減逾1成歐洲投行員工　瑞銀稱無意收購瑞信【下一頁】

Koerner承認，瑞信歐洲削減10%投資銀行家的行動，為早前公布在2023年削減2700名員工，並於2025年削減9000名員工的計劃，

瑞信第一波士頓將由瑞信前董事Michael Klein管理，而瑞信早前收購Klein旗下一間顧問公司，被指涉及利益衝突。Koerner指，毫不擔心有關傳聞會造成負面影響，集團是以專業態度去處理有關收購，非常期待Klein的到任，並強調他是一個很棒的銀行家及交易專員。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

相關文章：【投行裁員】瑞信大中華區CEO杜英樹將離職

相關文章：【投行重組】瑞信：第4季度稅前虧損約123億港元　10月首兩周走資額遠超第三季水平

編輯：陳韻妍

投資銀行 金融機構 裁員 分拆 瑞士
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