【2023預測】木星走進白羊座　上半年利運動員電競業

▲ Jupiter表示，今年3至6月期間，冥王星會進入水瓶座，或會令科技行業走進另一種危機，例如出現更新、改朝換代的情況。（受訪者提供）

西洋占星中，木星被視為吉星，代表着財富、成長、發展、擴張、機會，AOA國際占星研究院創辦人、占星師Jupiter表示，當它每年進入不同星座時，都會為對應的行業帶來好運氣，提供有利的發展機會。

以白羊座為例，它是對應競技運動的行業，所以2022年5月至10月期間，當木星進入了白羊座時，香港運動員都有亮麗的表現，例如劍擊運動員張家朗和江旻憓在2022年世界劍擊錦標賽，分別於男子個人花劍項目、女子個人重劍項目各取銅牌；而久休復出的傅家俊，亦在去年10月奪得香港世界桌球大師賽亞軍。

【2023預測】占星師拆解 今年4大星象事業運

Jupiter指出，今年上半年，木星同樣會走到白羊座，這對運動員、運動服裝零售、電競、工業和能源的行業都同樣有利。而下半年木星就會進入金牛座，這時就會有利傳統金融業如銀行，亦有利美容化粧，或經營高級餐廳和酒店的行業。

水星逆行今年4次 影響工作進度

此外，過去兩年半，土星進入水瓶座後都對科技行業帶來動盪，包括全球第二大加密貨幣交易平台FTX倒閉。Jupiter表示，雖然今年3月土星會暫時離開水瓶座，但3至6月期間，冥王星會進入水瓶座，這反而會令科技行業走進另一種危機，很可能會出現更新、改朝換代的情況。

【2023職場運程】12星座職場運程預測 哪個星座要特別謹慎避免犯錯？（附建議）

除以上重要星象外，也要留意最影響日常工作進度的「水星逆行」（水逆），而今年將會出現4次，分別是2022年12月29日至2023年1月18日、2023年4月24日至5月15日、8月24至9月16日，以及12月13日至2024年1月2日。

她坦言，通訊、溝通、文書、交通、交易、買賣，在水逆期間，都容易出現障礙和麻煩。例如之前已經計劃好的事情都會出現狀況，所以這段時間一定要做好備份，保持彈性。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：陳卓賢