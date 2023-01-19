hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【新股IPO】樂華娛樂2306首掛收報6.03元高招股價48% 一手帳面賺5910元
新股IPO 16:16 2023/01/19
樂華娛樂 （02306） 首日掛牌，承接昨日暗盤升勢逆市造好。新股內地藝人管理公司樂華娛樂開報5.6元，較招股價4.08元高1.52元或37.3%，早段高見6.48元，最終收報6.03元，高招股價1.97元或48%，成交近3億元，以每手3000股計，一手帳面賺5910元。
樂華娛樂以每股4.08元定價，集資淨額3.9億元，超額認購27.7倍，一手中籤率50%。
【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍 4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）
【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價 超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【新股IPO】紫光集團據報考慮將3家子公司上市 候選者包括為無人機研發5G芯片的紫光展銳
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具
【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！
責任編輯︰梁浩碩
看文章 ・ 賺取 ET Points