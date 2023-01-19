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【新股IPO】樂華娛樂2306首掛半日報5.73元高招價4成　一手帳面賺4950元

新股IPO 12:10 2023/01/19

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【新股IPO】樂華娛樂2306首掛高開37%　一手帳面賺4560元

樂華娛樂 （02306） 首日掛牌，承接昨日暗盤升勢逆市造好。新股內地藝人管理公司樂華娛樂開報5.6元，較招股價4.08元高1.52元或37.3%，早段高見6.48元，中午收市5.73元，高招股價40.4%，以每手3000股計，一手帳面賺4950元。

樂華娛樂以每股4.08元定價，集資淨額3.9億元，超額認購27.7倍，一手中籤率50%。

【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍　4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價　超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【新股IPO】紫光集團據報考慮將3家子公司上市　候選者包括為無人機研發5G芯片的紫光展銳

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

責任編輯︰梁浩碩

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