宏利靈活理財及退休方案  助客戶實現財富增值  財富傳承

▲ 宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，宏利會致力透過靈活的理財方案，全方位幫助客戶達到不同人生階段的環球理財目標。

獎項：最佳延期年金、最佳財富傳承、最佳投資相連人壽保險產品

香港人均壽命愈來愈長，根據政府統計處2021年公布的數據顯示，本港男女的平均預期壽命分別為83歲及88歲，是全球已發展經濟體中人均壽命最長之一。為協助客戶更有效地就財富規劃、傳承，以至退休安排作出部署，宏利香港先後推出多項嶄新的財富管理產品，令客戶在不同人生路上可為自己選取適切的理財方案，而相關產品更在今屆「優秀保險企業大獎2022」中獲頒多個獎項，印證其設計和成效深受肯定。

憑藉多元化且緊貼市場需要的產品設計，宏利香港在今屆「優秀保險企業大獎2022」中贏得多項殊榮，其中在財富管理方面便分別奪得「最佳延期年金」、「最佳財富傳承」，以及「最佳投資相連人壽保險產品」等多個獎項。宏利香港及澳門首席產品總監李旭明直言，宏利香港一直注重產品靈活性，務求助客戶應對不同人生階段的需要。「這次獲頒多個大獎，證明我們的儲蓄及退休產品非常多元化，能夠為客戶提供周全且個人化的理財方案。」

歲稅樂享延期年金計劃 及早部署退休生活

因應人均壽命延長，加上醫療成本持續上漲，近年大眾對退休儲備的規劃日益重視。宏利香港於2022年10月與星展銀行聯合委託調查機構進行研究，發現42%受訪者認為長壽的最大挑戰是健康轉差、用盡積蓄（24%），以及需要工作更久才能退休（15%）。

為幫助大眾紓緩壽命延長或提早退休可能面對的壓力，宏利香港早於2019年推出獲保險業監管局認證的可扣稅合資格延期年金保單——「歲稅樂享延期年金」¹，讓年輕及中年人士能及早就其退休收入作出部署，兼享稅務優惠。「『歲稅樂享延期年金』提供自選年金開始年齡，讓客戶靈活自訂退休計劃，建立穩定的退休入息，而計劃附設的危疾預支保障和保費假期，更是扣稅年金市場上首創的特色，靈活配合客戶的實際需要。」李旭明說。

宏利環球貨幣保障計劃 財富代代承傳

此外，由於港人退休後生活的城市已不再局限於香港，而一些父母亦會為子女的教育和成長需要預先部署，所以宏利香港於去年推出「宏利環球貨幣保障計劃」¹，滿足客戶期望抓緊本地和環球機遇，尋求長遠財富增值的需求。

李旭明表示，「宏利環球貨幣保障計劃」提供美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊或新加坡元共7種保單貨幣選項，能夠幫助客戶籌劃在香港或外地退休、子女教育，以及其他不同的理財目標。「環球市場動態多變，大眾需要更具靈活性的理財方案，以實現不同人生階段的環球理財目標，而根據我們的調查²發現，客戶對多元貨幣產品的需求殷切，所以我們推出有關計劃回應市場需求。」

他補充指出，「宏利環球貨幣保障計劃」除可讓客戶轉換保單貨幣³外，更設有非保證終期紅利鎖定權益⁴、以及更改受保人選項等，令客戶的資金周轉更輕鬆，同時實現財富代代承傳。由於計劃切合客戶現今的需要，所以計劃推出後市場反應非常熱烈，銷售屢創佳績。」

投資相連人壽保險產品 滿足客戶需要

事實上，疫情的出現不只喚起大眾對醫療保健的關注，面對環球經濟受疫情影響而變得波動，不少人都希望透過更有效的渠道為財富增值，而宏利香港推出的投資相連人壽保險產品正好滿足這類客戶的需要。

「投資相連壽險產品集人壽保障與投資成分於一身，客戶既可享有身故賠償，亦可同時參與投資，爭取潛在回報。」李旭明透露，宏利致力給予客戶多元化的選擇，令他們在投資路上更具優勢和靈活性。

李旭明總結時強調，人生規劃的3大支柱為累積財富、健康保障，以及退休入息。「宏利作為退休方案專家，往後會繼續透過靈活的理財方案，全方位幫助客戶達到不同人生階段的環球理財目標，實現財富增值、財務自由、財富傳承。」

▲ 宏利人壽保險（國際）有限公司市場策劃及產品開發部主管黃俊麒（右）從頒獎嘉賓胡孟青手中接過「最佳延期年金」獎項的獎座。

▲ 宏利人壽保險（國際）有限公司市場策劃及產品開發部總監伍嘉豪（右）代表公司從頒獎嘉賓林昶恆手中接過「最佳財富傳承」獎座。

▲ 宏利人壽保險（國際）有限公司市場策劃及產品開發部高級經理張振廷（右）從頒獎嘉賓林昶恆手中接過「最佳投資相連人壽保險產品」獎座。

¹ 請參閱產品單張了解產品詳情及風險。

² 調查於2021年11月至2022年1月進行，共訪問了502名25歲至60歲每月個人入息2萬港元或以上的在職人士，受訪者目前均持有或有意購買保險產品，並可能在未來5年移居至其他國家。

³ 行使貨幣轉換權益或會為客戶帶來風險。有關詳情請瀏覽產品單張。

⁴ 客戶可於第15個保單周年日或其後每個保單周年日，選擇行使「終期紅利鎖定權益」以鎖定高達50%的非保證終期紅利。

(特約)