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【快手1024】快手創辦人宿華 減持逾5400萬股B股 A股不變 投票權維持38.08%

股樓投資 09:18 2023/01/19

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快手（01024）公布，遭創辧人宿華及其家族擁有之達佳發展減持5,471萬股B類股份，佔集團已發行股本1.26%，作價每股69.0563元，較快手周四（18日）收市價折讓4.7%，套現約37.8億元。

快手開市報68.65元，跌5.3%，暫成交2.7億元。

交易完成後，達佳發展將繼續持有4.27億股A類股份，佔集團已發行股本總額約9.87%，佔集團股東決議案的投票權百分比約38.08%。

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【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

出售事項完成後，達佳發展及宿先生將仍繼續為快手控股股東。是次集資所得，將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索 以及基礎設施投資等領域。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：李兆明

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減持 港股 快手—W（01024） B股 A股

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