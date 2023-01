▲ 【儲局官員】布拉德促儲局勿拖延加息 利率調升至5.5厘確保通脹回落

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示,聯儲局不應「 拖延 」提高基準利率直到超過5%,甚至認為 利率應上調至5.25%至5.5%區間,這更能確保通脹回落。

布拉德指 ,聯儲局應該盡快採取行動,使其政策利率超過5%,然後才能對數據做出反應,又重申 ,就如去年12月儲局官員預測, 今年目標基準利率將升至5%至5.25%的區間。 他更問道,「為甚麼不去我們應該進行計劃好的方案,為甚麼要拖延?( Why not go to where we’re supposed to go. Why stall? )」

與此同時,布拉德表示,聯儲局的基準利率仍未高於會給通脹帶來下行壓力的水平,又認為通脹不會像市場預期的那樣迅速消退。就 他個人面高,他更傾向於聯儲局今年將基準利率上調至5.25%至5.5%的區間,該區間略高於市場預期。而認為 部分的調高是確保通脹走低的保障。

他指出,最近幾周全球經濟前景有所改善,歐洲和中國重新開放經濟對經濟衰退的擔憂正在消退。可是,這可能會給全球商品市場帶來新的壓力,並給通脹帶來上行壓力。 布拉德表示,美國經濟避免衰退的可能性更大, 軟著陸的前景已顯著改善,而 軟著陸的最大風險將是通脹捲土重來。

布拉德今年並無貨幣政策投票權。

