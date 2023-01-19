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【儲局官員】布拉德促儲局勿拖延加息　利率調升至5.5厘確保通脹回落

股市 08:59 2023/01/19

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【儲局官員】布拉德促儲局勿拖延加息　利率調升至5.5厘確保通脹回落

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，聯儲局不應「拖延」提高基準利率直到超過5%，甚至認為利率應上調至5.25%至5.5%區間，這更能確保通脹回落。

布拉德指，聯儲局應該盡快採取行動，使其政策利率超過5%，然後才能對數據做出反應，又重申，就如去年12月儲局官員預測，今年目標基準利率將升至5%至5.25%的區間。他更問道，「為甚麼不去我們應該進行計劃好的方案，為甚麼要拖延？（Why not go to where we’re supposed to go. Why stall？）」

與此同時，布拉德表示，聯儲局的基準利率仍未高於會給通脹帶來下行壓力的水平，又認為通脹不會像市場預期的那樣迅速消退。就他個人面高，他更傾向於聯儲局今年將基準利率上調至5.25%至5.5%的區間，該區間略高於市場預期。而認為部分的調高是確保通脹走低的保障。

他指出，最近幾周全球經濟前景有所改善，歐洲和中國重新開放經濟對經濟衰退的擔憂正在消退。可是，這可能會給全球商品市場帶來新的壓力，並給通脹帶來上行壓力。布拉德表示，美國經濟避免衰退的可能性更大，軟著陸的前景已顯著改善，而軟著陸的最大風險將是通脹捲土重來。

布拉德今年並無貨幣政策投票權。

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編輯：姚卓然

美股 經濟衰退 貨幣政策 經濟 美國聯儲局
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