【港股市況】ATM向下、阿里巴巴跌逾2%　恒生指數低開225點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向下，港股低開逾200點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開225點，開報21452點，科指跌1.8%，報4444點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：23】樂華娛樂 （02306） 首掛，開報5.6元，較招股價4.08元高出37.3%，以每手3000股計帳面賺4560元。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開225點，開報21452點，科指跌1.8%，報4444點。

【騰訊700】騰訊劉熾平上周四行使購股權折讓65%買貨 賬面勁賺9億過肥年

【09：13】期指開報21510點，跌200點或0.9%。

【08：52】內地藝人管理公司樂華娛樂 （02306） 今掛牌，昨暗盤交易時間造好，在輝立的暗盤價較招股價4.08元上漲42.6%，收報5.82元，不計手續費，每手（3000股）帳面賺5220元。

【新股IPO】樂華娛樂2306暗盤升4成 每手最多賺5220元

【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍 4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）

【08：51】恒指黑期跌約199點，報21453點；道指期貨跌32點，報33354點。

【08：12】【芯片股】華虹半導體擬與國家集成電路產業基金II等組合營公司 擴12英寸芯片業務

【07：53】【國美493】國美零售擬折讓7.3% 向黃光裕發79.8億新股抵債

【07：52】【快手1024】快手控股股東宿華及其家族昨以69.05元出售5471萬股B類股份

【07：45】【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價 超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21489點，跌189點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報56.62元，較港收市價低0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報374.78元，較港收市價低5.22元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.73元，較港收市價低3.37元或近3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場擔心經濟續放緩，加上聯儲局主席鮑威爾確診新冠病毒，消息不利美股，道指周三先升後跌，曾漲105點，其後逐步下跌，最多挫624點。收跌613點，報33296點；標指跌62點，報3928點；納指跌138點或1.24%，報10957點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩