【港股市況】快手挫半成　新東方在綫反彈5%　恒生指數跌約百點10天綫失而復得（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向下，港股低開逾200點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開225點，開報21452點，科指跌1.8%，報4444點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：53】【防疫措施】李家超：1月30日起撤銷向感染者發出隔離令

【10：44】騰訊 （00700） 轉升0.3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【10：43】內房股逆市向好，中海外 （00688） 升1%，潤地 （01109） 升0.5%。另外，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升1%，龍湖 （00960） 升近2%。

【10：36】大市跌幅收窄至約105點，報21572點，今早曾低見21383點。科指跌1.5%，報4457點。

【10：32】新東方在綫 （01797） 反彈半成，高見65.2元，新東方 （09901） 升逾1%，高見32.2元。

【10：16】【中國經濟】大摩：中國復常僅引起溫和通脹 料消費開支增長加快到7.3%、勝整體GDP增幅

【10：16】李寧 （02331） 升幅擴大至逾3%，高見72.3元。

【10：10】大市最新跌約185點，報21492點，於10天綫（21489點）爭持。

【10：08】快手 （01024） 進一步向下，跌逾6%低見68元。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 跌3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 跌2%，騰訊 （00700） 跌0.7%。快手 （01024） 跌逾5%。恒指跌203點，報21474點，科指跌2%，報4433點。

【09：46】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 逆市升逾2%，安踏 （02020） 跌0.2%，特步 （01368） 跌0.8%。

【體育用品股】安踏調整管理架構 主席丁世忠將不兼任CEO 改為聯席CEO制度

【09：39】紅星美凱龍 （01528） 股價跌逾7%，低見3.6元。紅星美凱龍公布公司副董事長及執行董事郭丙合，執行董事車建芳及蔣小忠，非執行董事陳淑紅於周二（17日）書面辭職報告。

【09：37】創科實業 （00669） 股價跌逾5%，低見98.15元。

【09：35】汽車股逆市向好，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升1%，長汽 （02333） 升0.2%。

【09：34】恒指開市後跌幅收窄至約100點，報21572點，跌105點。

【09：33】金融壹脹通 （06638） 股價回吐逾13%，早段低見1.95元。

【09：31】快手 （01024） 早段跌逾4%，低見68.65元。

【09：25】【抽水潮】工行開市跌1% 社保基金減持2.3億股工行 套現9.4億

【09：23】樂華娛樂 （02306） 首掛，開報5.6元，較招股價4.08元高出37.3%，以每手3000股計帳面賺4560元。

【新股IPO】樂華娛樂2306首掛高開37% 一手帳面賺4560元

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開225點，開報21452點，科指跌1.8%，報4444點。

【騰訊700】騰訊劉熾平上周四行使購股權折讓65%買貨 賬面勁賺9億過肥年

【09：13】期指開報21510點，跌200點或0.9%。

【08：52】內地藝人管理公司樂華娛樂 （02306） 今掛牌，昨暗盤交易時間造好，在輝立的暗盤價較招股價4.08元上漲42.6%，收報5.82元，不計手續費，每手（3000股）帳面賺5220元。

【新股IPO】樂華娛樂2306暗盤升4成 每手最多賺5220元

【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍 4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）

【08：51】恒指黑期跌約199點，報21453點；道指期貨跌32點，報33354點。

【08：12】【芯片股】華虹半導體擬與國家集成電路產業基金II等組合營公司 擴12英寸芯片業務

【07：53】【國美493】國美零售擬折讓7.3% 向黃光裕發79.8億新股抵債

【07：52】【快手1024】快手控股股東宿華及其家族昨以69.05元出售5471萬股B類股份

【07：45】【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價 超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21489點，跌189點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報56.62元，較港收市價低0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報374.78元，較港收市價低5.22元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.73元，較港收市價低3.37元或近3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】市場擔心經濟續放緩，加上聯儲局主席鮑威爾確診新冠病毒，消息不利美股，道指周三先升後跌，曾漲105點，其後逐步下跌，最多挫624點。收跌613點，報33296點；標指跌62點，報3928點；納指跌138點或1.24%，報10957點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩