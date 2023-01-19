【恒指夜期+ADR】夜期升97點　美團ADR高港2%（不斷更新）

歐美股市下跌，惟中概股指數反彈2%，報7737點，夜期轉升97點，高水101點，報21752點，美團ADR較港股反彈2%。

港股通暫停，直至1月30日才重開。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 163.46 +2.0% 騰訊ADR 384.56 +0.5% 滙豐ADR 56.69 +0.1% 阿里巴巴美股 113.69 +1.3%

快手挫6% 恒指跌27點企10天綫、北水暫停成交近926億

港股微跌守10天綫。ATM個別走，騰訊 （00700） 逆市升0.7%、美團 （03690） 續跌2%，快手 （01024） 挫6%，內房向上，碧桂園 （02007） 升近5%。恒指低開225點，早段曾跌最多294點，低見21383點失守10天綫，其後跌幅收窄，一度轉升。恒指跌27點，收報21650點，北水暫停，成交近926億元。科指跌1.7%，報4449點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 382.80 +0.7 +14 13 友邦 87.45 +0.8 +13 18 李寧 72.55 +3.9 +10 37 創科實業 98.70 -5.4 -14 21 美團 160.20 -2.1 -25 -34 阿里巴巴 112.20 -1.7 -33 32

財經日誌︰

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大行報告︰

【解構｜保險股】摩通：受惠通關後內地客赴港簽單 重申看好友邦及保誠

【大行報告｜3988】中行遭下調評級至「中性」 摩通指淨息差改善可能已見頂

即市走勢︰

【23：26】夜期轉升97點，高水101點，報21752點

【17：56】恒指夜期暫跌43點，報21612點。

【16：22】【銀保協議】永明金融據報與大新金融將即達成2億美元銀保合作協議

【16：10】ATM個別走，騰訊 （00700） 逆市升0.7%、美團 （03690） 續跌2%，快手 （01024） 挫6%，內房向上，碧桂園 （02007） 升近5%，恒指跌27點，收報21650點，北水暫停，成交近926億元。科指跌1.7%，報4449點。

【16：00】恒指U盤前跌45點，報21632點。

【15：32】【內房危機】雅居樂成功發行12億人幣中期票據 獲中債信用增進全額擔保

【15：30】【香港樓市】高盛：樓市一年的調整並不足夠判斷市場已見底、惟開關可利好市場氣氛 料本港樓價今年跌幾多？

【15：28】美團 （03690） 尾市跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 升0.4%，快手 （01024） 跌逾6%。大跌幅擴大至約100點，報21577點，科指跌2%，報4433點。

【15：17】【電動車】蔚來跌3% 管理層有變動、周欣據報將全面接管整車工程業務

【15：16】港股尾市跌約70點，至21600點關口。科指跌1.8%，報4444點。

【15：02】【金融反貪】國壽前董事長王濱遭提公訴 被控受賄、隱瞞不報境外存款

【14：59】【互聯網醫療】阿里健康稱新冠藥莫諾拉韋已在互聯網醫院上綫 股價照跌逾2%

【14：56】天齊鋰業 （09696） 升逾4%，高見67.5元。天齊鋰業發盈喜，預期年度純利231億至256億元人民幣，按年增長約10.1倍至11.3倍。

【14：37】中海油田服務 （02883） 續回吐，股價跌近8%，低見8.95元。

【14：30】【香港零售】謝瑞麟：中港通關或帶動入境旅客數目上升 有助店鋪人流和銷售表現

【14：15】莎莎 （00178） 升逾5%，破頂高見2.05元，周大福 （01929） 升0.6%，六福 （00590） 升逾2%，周生生 （00116） 升逾2%，破頂高見11.72元，佐丹奴 （00709） 升逾2%，破頂高見2.14元。

【14：13】恒指最新微跌12點，報21665點，科指跌1.3%，報4462點。

【13：20】除內房股外，物管股亦上揚，碧桂園服務 （06098） 升逾5%，世茂服務 （00873） 、融創服務 （01516） 升逾3%、華潤萬象生活 （01209） 升逾2%。

【13：20】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 午後升逾2%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升半成。

【13：16】信利國際 （00732） 擬分拆間接全資附屬公司信利工業（汕尾）在內地上市，信利國際升6%，高見1.43元。

【13：08】大市升幅擴大至50點，報21728點。

【13：06】藥明生物 （02269） 升近3%，藥明康德 （02359） 升逾4%。

【13：00】港股午後初段升約3點，報21681點，科指跌1.1%，報4474點。

【12：58】【2023展望】新加坡銀行霍慧敏：港股短綫超買、料整固後再上 折解後市走勢兩大關鍵

【12：55】石四藥 （02005） 公布，集團的多索茶碱，已獲國家藥品監督管理局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥。

【12：00】恒指半日微跌5點，報21672點，成交508億元。科指跌1.1%，報4473點。騰訊 （00700） 撐市升0.6%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%。快手 （01024） 跌5%。內房向上，碧桂園 （02007） 、龍湖 （0960） 升2%。

【11：47】碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升幅擴大至3%。中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，龍湖 （00960） 升逾2%。

【11：42】港股中午收市前轉燈，升約10點，報21688點，科指跌近1%，報4480點。

【11：30】內地股市半日低開回升，上證升0.1%，深證升0.4%，創業板指升0.8%。

【11：06】大市跌幅進一步收窄至約55點。

【10：53】【防疫措施】李家超：1月30日起撤銷向感染者發出隔離令

【10：44】騰訊 （00700） 轉升0.3%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【10：43】內房股逆市向好，中海外 （00688） 升1%，潤地 （01109） 升0.5%。另外，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升1%，龍湖 （00960） 升近2%。

【10：36】大市跌幅收窄至約105點，報21572點，今早曾低見21383點。科指跌1.5%，報4457點。

【10：32】新東方在綫 （01797） 反彈半成，高見65.2元，新東方 （09901） 升逾1%，高見32.2元。

【10：16】【中國經濟】大摩：中國復常僅引起溫和通脹 料消費開支增長加快到7.3%、勝整體GDP增幅

【10：16】李寧 （02331） 升幅擴大至逾3%，高見72.3元。

【10：10】大市最新跌約185點，報21492點，於10天綫（21489點）爭持。

【10：08】快手 （01024） 進一步向下，跌逾6%低見68元。

【09：49】阿里巴巴 （09988） 跌3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 跌2%，騰訊 （00700） 跌0.7%。快手 （01024） 跌逾5%。恒指跌203點，報21474點，科指跌2%，報4433點。

【09：46】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 逆市升逾2%，安踏 （02020） 跌0.2%，特步 （01368） 跌0.8%。

【體育用品股】安踏調整管理架構 主席丁世忠將不兼任CEO 改為聯席CEO制度

【09：39】紅星美凱龍 （01528） 股價跌逾7%，低見3.6元。紅星美凱龍公布公司副董事長及執行董事郭丙合，執行董事車建芳及蔣小忠，非執行董事陳淑紅於周二（17日）書面辭職報告。

【09：37】創科實業 （00669） 股價跌逾5%，低見98.15元。

【09：35】汽車股逆市向好，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升1%，長汽 （02333） 升0.2%。

【09：34】恒指開市後跌幅收窄至約100點，報21572點，跌105點。

【09：33】金融壹脹通 （06638） 股價回吐逾13%，早段低見1.95元。

【09：31】快手 （01024） 早段跌逾4%，低見68.65元。

【09：25】【抽水潮】工行開市跌1% 社保基金減持2.3億股工行 套現9.4億

【09：23】樂華娛樂 （02306） 首掛，開報5.6元，較招股價4.08元高出37.3%，以每手3000股計帳面賺4560元。

【新股IPO】樂華娛樂2306首掛高開37% 一手帳面賺4560元

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開225點，開報21452點，科指跌1.8%，報4444點。

【騰訊700】騰訊劉熾平上周四行使購股權折讓65%買貨 賬面勁賺9億過肥年

【09：13】期指開報21510點，跌200點或0.9%。

【08：52】內地藝人管理公司樂華娛樂 （02306） 今掛牌，昨暗盤交易時間造好，在輝立的暗盤價較招股價4.08元上漲42.6%，收報5.82元，不計手續費，每手（3000股）帳面賺5220元。

【新股IPO】樂華娛樂2306暗盤升4成 每手最多賺5220元

【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍 4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）

【08：51】恒指黑期跌約199點，報21453點；道指期貨跌32點，報33354點。

【08：12】【芯片股】華虹半導體擬與國家集成電路產業基金II等組合營公司 擴12英寸芯片業務

【07：53】【國美493】國美零售擬折讓7.3% 向黃光裕發79.8億新股抵債

【07：52】【快手1024】快手控股股東宿華及其家族昨以69.05元出售5471萬股B類股份

【07：45】【新股IPO】內地建築材料商淮北綠金2450下限定價 超購11倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21489點，跌189點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報56.62元，較港收市價低0.18元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報374.78元，較港收市價低5.22元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.73元，較港收市價低3.37元或近3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場擔心經濟續放緩，加上聯儲局主席鮑威爾確診新冠病毒，消息不利美股，道指周三先升後跌，曾漲105點，其後逐步下跌，最多挫624點。收跌613點，報33296點；標指跌62點，報3928點；納指跌138點或1.24%，報10957點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩