▲ 【裁員潮】馬斯克反口？Twitter據報將進一步裁員 員工人數或跌至不足2000人

Twitter據報將進一步裁員。Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）此前雖曾向Twitter員工表示不會進一步裁員，不過報道引述消息人士指，Twitter未來數周產品部門的另外50名員工將被裁走。

報道指，兩周前Twitter廣告、貨幣化等部門數十名員工被裁，至於新加坡及澳洲辦公室則在上周裁員。員工又預計，Twitter關閉多個國際辦事處及美國幾個較小辦事處的計劃，將導致更多裁員。

若情況出現，裁員後Twitter員工人數或降至2000人以下，亦意味馬斯克將Twitter員工人數減少逾75%。

另外，有報道指Twitter上季收入跌約35%至10.25億美元，僅完成此前內部目標的72%。至於馬斯克10月接管前，公司預計第4季度收入能完成目標的98%。

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責任編輯︰梁浩碩