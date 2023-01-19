▲ 【國美493】國美零售擬折讓7.3% 向黃光裕發79.8億新股抵債

國美零售 （00493） 擬向主要股東黃光裕發79.8億新股抵債。國美零售公布，有條件同意將集團結欠債權人的債務資本化，向第一債權人及第二債權人分別發行約43.5億股及36.3億股新股，資本化股份相當於經擴大已發行股本約16.7%，發行價為每股0.115元，較國美零售上日收市價0.124元，折讓7.26%。

兩名債權人均由控股股東黃光裕持有。完成交易後，黃光裕持股比例將由目前的10.7%，增至持有擴大後已發行股本的25.7%。

國美零售表示，公司結欠債權人未償還貸款合共7.8億港元及近1.2億元人民幣。由於集團存在流動資金問題，公司認為債務資本化將使集團能夠清償結欠債權人的未償還債務，並讓集團節省其現金資源作其他用途。

另外，董事會亦建議更新現有一般授權，以供董事配發、發行及處置最多為本公司在相關決議案於股東特別大會獲通過當日已發行股本20%的新股份。

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責任編輯︰梁浩碩