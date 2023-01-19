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【快手1024】快手曾跌6% 控股股東宿華場外沽貨套現37.8億元
股市 10:50 2023/01/19
快手 （01024） 表示，已獲控股股東宿華所控制的達佳發展知會，於昨日（18日）通過場外大宗交易方式出售合共約5,471.4萬股快手B類股份，佔快手已發行股本總額約1.26%，對價為每股69.0563元，涉資達37.8億元。快手公告指，宿華減持所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎設施投資等領域。
宿華每股出售價較昨日收市價72.5元折讓4.7%。
快手早市最多跌6%，低見68元，新報69.05元，成交近10億元。
緊隨出售事項完成後，達佳發展將繼續於4.3億股公司A類股份中擁有權益， 佔公司已發行的股本總額百分比約9.87%，佔公司有關保留事項以外的股東決議案的投票權百分比約38.08%。達佳發展的全部實益權益由執行董事及董事長宿華及其家族擁有。出售事項完成後，達佳發展及宿華將仍繼續為公司控股股東。
公司預期出售事項將不會對其營運產生任何不利影響。
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編輯：姚卓然
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