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【快手1024】快手控股股東宿華及其家族昨以69.05元出售5471萬股B類股份

股市 07:52 2023/01/19

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【快手1024】快手大股東昨以69.05元出售5471萬股B類股份

快手 （01024） 表示，已獲公司控股股東達佳發展（ReachBestDevelopmentsLimited）知會，於昨（18日）已通過場外大宗交易方式向一名買方出售合共約5,471.4萬股公司B類股份，佔公司已發行股本總額約1.26%，對價為每股69.0563元。所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎設施投資等領域。

緊隨出售事項完成後，達佳發展將繼續於4.3億股公司A類股份中擁有權益， 佔公司已發行的股本總額百分比約9.87%，佔公司有關保留事項以外的股東決議案的投票權百分比約38.08%。達佳發展的全部實益權益由執行董事及董事長宿華及其家族擁有。出售事項完成後，達佳發展及宿華將仍繼續為公司控股股東。

公司預期出售事項將不會對其營運產生任何不利影響。

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編輯：姚卓然

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