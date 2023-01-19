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【美國經濟】儲局褐皮書：預計價格增長進一步放緩　未來經濟活動變動不大

股市 05:53 2023/01/19

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【美國經濟】儲局褐皮書：預計價格增長進一步放緩　未來經濟活動變動不大

美國聯儲局發表褐皮書，作為兩周後議息的參考，報告指出，各地區預計未來一年的未來價格增長將進一步放緩。報告指出，銷售價格增長速度在大部份地區已見放緩，製造商指，運費和大宗商品（包括鋼鐵和木材）價格繼續下降，但有些製造商表示投入成本仍然很高。至於零售商，轉嫁成本增加的難度加大，表明消費者對價格敏感度提高。此外，一些零售商提供了比一年前更多的折扣和促銷活動，以清理過多庫存。

勞動力市場方面，雖然一些地區勞動力供應有所增加，但公司仍指難以填補空缺職位。即使商品和服務需求放緩，許多公司仍對裁員猶豫不決，並計劃在必要時通過自然流失來裁減職位。由於勞動力市場持續緊張，各地區的工資壓力仍然很高，一些僱主指出，他們繼續提供獎金和提高福利，以吸引和留住員工。

值得注意的是，褐皮書指出，自上次報告以來，總體經濟活動未有大變，調查普遍預期未幾個月增長不大。零售商指出，高通脹繼續降低消費者的購買力，尤其是中低收入家庭。房地產市場繼續走弱，各地區的銷售和建築業均出現下滑；而更高的借貸成本亦已開始抑製商業貸款。

【美國經濟】美銀、摩通均將美國經濟衰退列基本假設　美銀CEO：估失業率年初升至5.5%

【美國經濟】儲局褐皮書：通脹有放緩跡象　經濟增長前景疲弱

記者：譚志偉

美股 失業 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 經濟 褐皮書 美國聯儲局 裁員 美國
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