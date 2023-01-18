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【熊貓債券】新創建申請註冊50億人幣熊貓債　料港美息率高企、人民幣可成替代

股市 22:41 2023/01/18

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【熊貓債券】新創建申請註冊50億人幣熊貓債　料港美息率高企、人民幣可成替代

港美加息推高美元、港元貸款成本，新創建 （00659） 發公告指，會向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行最多50億元人民幣熊貓債券，這批熊貓債券將於適當時候分多個批次發行。

新創建指出，隨著美國及香港最近大幅加息，一般預期利率將於一段時間內維持較高水平，導致美元或港元貸款的借貸成本增加。

人民幣利率呈下降 業務可自然對沖匯率波動

新創建認為，由於人民幣利率呈下降趨勢，發行熊貓債券可以提供一個較低成本的替代資金來源，從而改善集團的資本結構。此外，由於新創建部分資產、營運及收入以人民幣計值，發行熊貓債亦可作為對人民幣匯率波動的自然對沖，從而減少外匯風險。

新創建表示，熊貓債券所得款項擬用作償還現有借款及用於營運資金。新創建稱，申請正在處理中，熊貓債券的註冊能否及何時獲完成仍未確定，若發行的話，熊貓債券確切發行時間、發行年期、發行規模及發行條款將取決於發行時的市場情況。

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記者：李哲毅

新創建集團（00659） 港股 債券 港元 加息 人民幣 美元
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