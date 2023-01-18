【新版HomePod】終於更新！　蘋果發布第2代HomePod　售2,299元

▲ HomePod（第 2 代）售價為2,299元，相比上一代HomePod在2021年停產前為2,399元更親民。

蘋果（Apple）一連兩晚突襲式推出新產品，日前公布推出M2 Pro版MacBook Pro、M2 Max版MacBook Pro、 M2版Mac mini，以及M2 Pro版Mac mini。今（18日）晚登場的新產品就是久未更新的HomePod（第 2 代），售價為2,299元，相比上一代HomePod在2021年停產前為2,399元更親民。

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新版HomePod的整體外型設計與上代相似，同樣支援Siri智能操作，並且可播放沉浸式空間音訊曲目，提升聆聽體驗。用戶亦可透過Siri設定自動化智能家居，全新內置氣溫及濕度感應器，以評估室內環境，當房間處於特定溫度時，更可自動關上窗簾或開風扇。

自動化等功能 引入新音效

當用戶向Siri提出要求，操控暖氣等未能以肉眼分辨是否已開關的配件，或者放置在不同房間的配件時，HomePod將會響起全新的確認聲調。而是次亦有為場景、自動化功能及警報加入新的音效。

另外，其具備的「聲音識別」功能，還能辨別煙霧及一氧化碳警報聲。一旦識別有關聲音，便會直接發送通知至用户的 iPhone。

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新版HomePod由即日起已可於網上及Apple Store app訂購，並將於2月3日起發售。

兼容蘋果產品型號一覽：

運行iOS 16.3或更新版本的iPhone SE（第2代）及更新的型號

iPhone 8或更新的型號

運行iPadOS 16.3的iPad Pro

iPad（第5代或更新的型號）

iPad Air（第3代或更新的型號）

iPad mini（第5代或更新的型號）

責任編輯：張寶燕