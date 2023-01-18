【中資電訊股】聯通：2022年盈利增速料創近三年新高

▲ 【三大電訊商】聯通：2022年盈利增速料創近三年新高

聯通 （00762） （滬：600050）發公告指，會將光纜類資產預計淨殘值率由3%調整為0%，而會計變更後，預計增加2022年度固定資產折舊額約23.5億元（人民幣，下同），影響2022年盈利約17.6億元，但經集團初步測算，去年盈利按年增速仍實現近三年新高。

聯通2020及2021年純利增長為10.26%及15.01%，意味聯通去年純利料增逾15%。

聯通解釋，鑒於光纜類資產拆除費用高、回收價值低等因素，基於審慎性原則，參考同行業運營商情况， 為更準確恰當地反映固定資產狀況，有效降低未來資產處置風險，將光纜類資產預計淨殘值率由3%調整為0%。

聯通稱，今次會計估計變更，採用未來適用法處理，無需追溯調整，不會對已披露的財務報告產生影響。

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記者：李哲毅