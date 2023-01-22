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【兔年好去處】新春去邊玩好? 一文看清九巴38條巴士線特別服務安排 教你點去林村兼攞轉乘優惠

理財智慧 10:04 2023/01/22

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農曆新年將至，九巴將於大除夕夜（1 月 21 日）起，三十八條巴士路線有特別服務安排，包括調整服務時間及加密班次，方便乘客與親友共慶新春；而前往大埔林村許願樹的路線 63R，將於年初一至正月十五（即1月22日至2月5日）投入服務，讓市民新春祈福。九巴亦邀請市民走訪大埔林村、尖沙咀、屯門、觀塘和西貢，領取明信片和蓋上印章，一齊「新春行大運」。

 

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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前往大埔林村許願樹「拋寶碟」祈福，是不少港人和旅客的新年活動之選。九巴將會一連15日開辦路線 63R，接載市民來往林村許願樹和大埔墟站，並同時推出「 1元轉乘優惠」，乘客只要以相同成人八達通或電子支付方式，乘搭九巴路線72X、73X、74D、74X、75X 或 271 後，於指定巴士站轉乘路線 63R，或在回程時先乘搭路線 63R，再轉乘上述六條九巴路線往市區方向，第二程車資可減1元。


此外，乘客亦可乘搭路線 64K 由元朗（西）出發，於「放馬莆巴士站」下車，前往林村許願樹。
 

國際郵輪「銀靈號」訪港 標誌香港郵輪旅遊重新啟航 今年將有逾80航次訪港，詳見【下一頁

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九巴與市民歡度新春，於年初一至正月十五（即1月22 日至 2 月 5 日）期間，乘客可到大埔林村、尖沙咀、屯門、觀塘及西貢領取「尋找他和她的香港回憶」明信片和蓋上印章。明信片正面有九個印章，背面則可蓋上經典巴士印章。完成後可寫上給收信人的話，向對方送上新年祝福。明信片數量有限，派完即止。


 

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責任編輯：陳詠妍

 

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