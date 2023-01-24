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【免費貸款】WeLab Bank推限時優惠 Tesla專屬「0息貸款」

理財智慧 08:00 2023/01/24

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WeLab Bank推出限時優惠Tesla專屬0息貸款，為特選車主及指定機構職員提供貸款實際年利率劃一 0%！合資格客戶更可尊享加碼獎賞，包括免費充電、1.5% 高息活期年利率以及智動理財顧問GoWealth 起步資金300元，回贈總額高達7,800元。

【職位招聘】海洋公園及水上樂園招募350個全職空缺 涵蓋公園設施營運 遊客服務 動物護理等 成功加入有呢個特別福利，詳見【下一頁

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即日起至2 月 16 日，只要客戶是特選Tesla 車主或指定機構職員，即可以優惠碼「TWFREE」申請私人貸款購置Tesla Model 3 及 Model Y，一經確認後即享貸款實際年利率劃一 0%！

 若貸款年期不多於 36 個月，客戶更可尊享WeLab Bank獨家免費充電六個月！

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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撰文 : 陳玉蓮

WeLab Tesla 公園 職場文化 財務自由 經濟 職位招聘 護理

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