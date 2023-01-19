【美股業績前瞻︱NFLX】Netflix美股盤後放榜　瑞銀先升目標價至350美元、上調今明兩年每股盈利

▲ Netflix周四美股盤後放榜 瑞銀先調升目標價至350美元、上調今明兩年每股盈利

Netflix（美：NFLX）將於周四美股盤後公布業績，市場預期去年第四季收入為78.5億美元，經調整每股盈利料為0.559美元。瑞銀表示，預期Netflix上季用戶增長基本符合管理層預期，而成本下降及滙率壓力減低或令2023財年的利潤具上升空間。

Netflix周三收報326.33美元。

瑞銀估計，Netflix上季用戶淨增450萬，高於第三季的240萬，但少於2021年第四季的830萬。該行相信，Netflix正在處於逐步朝向再加速增長的過程，除了有強大的內容，廣告版訂閱方案也帶來支持。

該行將Netflix公布季績前，先將目標價由250美元調升至350美元，並將上季每股盈利預測由1.02美元上調至1.12美元，2022全年預測則由10.86美元上調至10.95美元，高於市場預測。

料今年新用戶增長回升至1300萬

瑞銀同時亦上調了今明兩年的每股盈利預測，相比起管理層預期今年利潤打平，該行認為利潤有上行空間，主要歸因於削減成本、內容支出穩定、每用戶平均收入有望增值，預期今年訂閱動力將會重振，估計今年或新用戶增長達1300萬，而2022年預期為增加600萬。

不過，瑞銀重申Netflix評級為「中性」，因為新增長舉措需時反映，廣告版訂閱方案於去年11月推出後，下載量略有提升，但該行相信用戶變動最終是受惠於較低的訂閱價格。

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編輯：袁諾曦