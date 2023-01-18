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【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點 另推薦13隻通關受惠股

股樓投資 21:31 2023/01/18

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再有大行看好今年港股表現。滙豐證券策略亞太區主管林傳英表示，該行看好增長行業，即是在香港上市內地科網股，儘管現時監管方面仍是風險之一，但認為該行業未來面臨的監管因素會較少，又指市場對該行業的關注已經從監管轉向增長，恒生指數今年底目標為22810點，而恒生中國企業指數今年底目標為7830點。滙豐表的另一報告又指出，企業盈利復甦或需一段時間，惟隨著防疫措施放寬，本港經濟及商業前景將獲改善。滙豐同時推薦13隻具備通關概念的港股。

滙豐推薦通關概念股名單：

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安踏管理層換班 丁世忠辭任CEO  詳情請看【下一頁

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

滙豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶則指出，中國重新開放將有助亞洲區內的經濟增長，儘管現時中國的疫情仍在爆發，但相關的過渡期較預期中快，料中國經濟活動將在今年第二季經濟活動強烈反彈，帶動經濟增長，同時也十分看好今年的中國消費前景，尤其是因為宏觀前景有所改善，但隨著經濟復甦，中國或面臨通脹壓力，預計全年通脹會達到2.5％，今年第四季或超過3％，但強調預期其通脹壓力將非常有限。

【iPhone概念股】舜宇等手機設備供應商 傳獲批於印度擴產  詳情請看【下一頁

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

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撰文 : 李尚毅

國泰航空（00293） 港股

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