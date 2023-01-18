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【大行報告】高盛全綫上調體育用品股目標價　最睇好李寧、目標價升22%至88元

股市 20:00 2023/01/18

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高盛全綫上調體育用品股目標價　最睇好李寧、目標價升22%至88元

高盛全綫上調體育用品股目標價，升幅介乎15%至79%。鑑於去年12月銷售受累疫情擴散快於預期，令該行追蹤的體育用品公司在第四季度出現高單位數至低雙位數的跌幅，並促使該行下調2022年度盈利預測，但預期今年表現將會反映，故已上調估值預測，以反映投資者情緒改善及中國重啟帶動行業復甦。

高盛最看好李寧 （02331） ，並在「確信買入」名單內，主因品牌形象強勁、渠道庫存更佳以及具有長期市場份額獲取前景。該行將李寧目標價上調22%至88元。

高盛表示，追蹤的體育用品公司的年初銷售令人鼓舞，例如特步 （01368） 在本月至今的銷售有逾20%增長，同時，透過打折清理非當季產品，庫存水平管理更好。

寶勝 （03813） 目標價獲高盛升79%至1.4元，滔搏 （06110） 目標價升33%至8.5元，特步目標價升14%至12.1元，評級均為「買入」。僅波司登 （03998） 評級為「中性」，因業務具高度季節性及傾向冬季，會較遲受惠於重啟，但目標價仍獲上調15%至4.5元。

相關文章：

【體育用品股】安踏調整管理架構　主席丁世忠將不兼任CEO　改為聯席CEO制度

【體育用品股】特步彈高12%　公司：上半年聚焦去庫存　銷售下半年發力、料全年仍達雙位數增長

編輯：袁諾曦

港股 體育用品股 李寧（02331） 波司登（03998） 滔搏（06110） 寶勝國際（03813） 特步國際（01368）
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