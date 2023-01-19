【DIY維修】三星夥iFixit擴展DIY維修計劃　Galaxy Book Pro都有份

▲ 三星自助維修服務只適用於美國用戶

三星（Samsung）去年首度推出自助維修設備計劃（DIY Repair Device Program）後，昨（18日）再宣布與iFixit擴展合作，將適用DIY維修產品範圍推至三星多項熱門產品，包括 Galaxy Book Pro及Galaxy Book Pro 360等。

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三星DIY自助維修設備計劃暫時只在美國推行，據三星電子美國客戶服務副總裁Mark Williams指出，不少客戶希望三星將自助維修設備計劃擴展至旗下更多的產品。其中，企業客戶特別對三星個人電腦產品有相關需求，因此即日起，美國三星用戶也可在iFixit購買15吋Galaxy Book Pro、Galaxy Book Pro 360的觸控板、機殼、電池、包含指紋辨識器模組的電源鍵，以及屏幕等原廠零件。

智能手機方面，則包括Galaxy S22、Galaxy S22+ 及Galaxy S22 Ultra的原廠組件，如屏幕、電池及後蓋玻璃等。

三星擴展自助維修設備計劃的主因，或與防止用戶因購買非原裝產品引起的問題有關，另加上美國市場用戶愈來愈注重保障維修個人智能設備的權利。惟三星未來會否在其他國家或地區引入相關計劃，則有待官方公布。

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責任編輯：莫悠悠

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