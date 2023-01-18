安踏管理層換班 丁世忠辭任CEO

內地體育品牌安踏(02020)公布管理層變動，為使集團管理架構與其戰略方向匹配並完善集團之企業管治，執行董事之管理職能將進行以下調整。丁世忠將卸任首席執行官並留任董事會主席，他將繼續在集團企業戰略、人才建設、企業文化、經營監督等事項上發揮核心領導作用，並將直接管理本集團內部審計與監察職能及收購合併事宜。消息公布前，安踏全日收報116.7元，上升2.1%。

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集團首席財務官賴世賢將擔任聯席首席執行官，彼將分管安踏品牌、除 FILA 品牌以外的所有其他品牌、集團採購以及本集團的若干職能。專業運動群 CEO吳永華將擔任聯席首席執行官，彼將分管 FILA 品牌、集團國際業務，零售渠道管理及公共關係等。另外，執行董事畢明偉將擔任首席財務官。鄭捷將留任執行董事，並將卸任集團總裁及戶外運動品牌群 CEO。彼將繼續以亞瑪芬首席執行官的身份主要負責亞瑪芬相關業務。

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