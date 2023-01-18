▲ 【旅遊平台】KKday：2022年收入創新高 第4季香港外遊銷售額增10倍、重回疫前近7成

旅遊體驗預訂平台KKday表示，隨2022年10月起台灣、日本、香港出人境政策陸續放寬，韓國及東南亞市場穩步增長的帶動下，KKday全球市場年度總收入已超越2019年，並創下2014年成立以來業績新高。

KKday又稱，香港市場自去年10月起出台多項利好旅遊政策，第四季度外遊產品營業額增近1000%，已重回疫前近7成，整體流量錄得6倍升幅，當中以日本、泰國升幅最為顯著，而日本產品銷售額己回復至2019年平均季度水平。

KKday提到，據過去3個月數據分析，港人出遊較以往更傾向較長的旅遊天數以及更早規劃行程。

除子出境旅遊外，KKday補充，亞洲各地的本地遊商品剛性需求無減，目前出國旅遊及本士旅遊產品業績各約佔一半，據KKday統計，海外旅客的香港產品訂單平穩增長，當中以料韓國、泰國及新加坡升幅最為顯著，韓國旅客在香港取消「黄碼」後，增長達9.5倍。

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記者：李哲毅