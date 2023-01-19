沙特富商豪花逾2000萬買VIP飛 睇C朗對美斯友賽

葡萄牙球星C朗拿度早前轉投沙特阿拉伯球會艾納斯，正式開始歐洲球壇外的生涯。C朗代表球會的首戰即將上演，加上對手是充滿話題性的阿根廷球王美斯，吸金力自然十足。一名沙特富商最終以1,000萬沙特里亞爾，買下友賽VIP門票一張。

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C朗（Cristiano Ronaldo）即將在周四（19日）晚，首次代表艾納斯（Al Nassr）上陣出戰友誼賽。對手將是法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），陣中巨星之一正是剛在卡塔爾獲得世界盃﹑C朗生涯死敵的美斯（Lionel Messi）。

為宣傳賽事，沙特官方宣布拍賣當日的一張VIP門票。持票者屆時有機會與參賽球員合照，以及到更衣室參觀。官方起標價為100萬沙特里亞爾（約209萬港元），投禁在當地時間周二（17日）晚終止。

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C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」 【下一頁】

結果，富商Mushref al-Ghamdi以1,000萬沙特里亞爾（約2,090萬港元）中標。拍賣收入將捐出作慈善用途，據悉今次成交的門票將打破最貴門票紀錄。

香港屆時亦有直播，比賽將在香港時間周五（20日）凌晨開波，由Now 639台播出。

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責任編輯：吳漢培