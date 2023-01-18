  • 15°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屯門居屋「大件夾抵食」　兆山苑兩房自由市場372.8萬售

股樓投資 18:44 2023/01/18

分享：

分享：

祥益地產區域董事邱家邦表示，兆山苑屬於屯門碼頭區的居屋屋苑之一，屋苑J座中層3室，實用面積546平方呎，兩房兩廳。新買家為區內客，鍾情該區配套完善，而且單位內籠寬敞，樓價亦見低水，有感「大件夾抵食」，經過一輪議價後，單位終以372.8萬元(自由市場價)易手，以實用面積計算呎價為6,828元，是次原業主累積減價逾27萬元。

原業主於1997年以約165萬元 (自由市場價) 持貨至今，轉手帳面獲利約208萬元。

延伸閲讀【多圖】揚海現樓示位陪你睇 「揚帆出海」設計概念展優雅氣質【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映 【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

天鑽 中原地產 大埔 二手市場

上一篇文章

【iM會客室】虎盡甘來兩萬二 兔年紅盤博唔博

下一篇文章

貝沙灣3800呎海景大宅1.88億易手　創屋苑分層紀錄新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【阿里巴巴】敦促進一步增加股票回購規模 美國維權投資者入股阿里
【阿里巴巴】敦促進一步增加股票回購規模 美國維權投資者入股阿里
【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
彩明苑中層戶累減140萬　兇宅同層以市價540萬售
彩明苑中層戶累減140萬　兇宅同層以市價540萬售
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款