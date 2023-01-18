屯門居屋「大件夾抵食」　兆山苑兩房自由市場372.8萬售

祥益地產區域董事邱家邦表示，兆山苑屬於屯門碼頭區的居屋屋苑之一，屋苑J座中層3室，實用面積546平方呎，兩房兩廳。新買家為區內客，鍾情該區配套完善，而且單位內籠寬敞，樓價亦見低水，有感「大件夾抵食」，經過一輪議價後，單位終以372.8萬元(自由市場價)易手，以實用面積計算呎價為6,828元，是次原業主累積減價逾27萬元。

原業主於1997年以約165萬元 (自由市場價) 持貨至今，轉手帳面獲利約208萬元。

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