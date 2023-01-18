▲ 【營商環境】渣打大灣區營商景氣指數降至39.5

渣打銀行 （02888） 與香港貿易發展局（貿發局）公佈「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI）2022年第四季結果。 其中，GBAI 的「業務活動現狀指數」於期内降至39.5，尚未好轉，當中尤其受到去庫存和融資意願轉弱所拖累，而「商業活動預期指數 」亦降至 45.1，而倘若往後疫情的影響逐步減弱，料GBAI在今年上半年將有很大的追趕空間。渣打稱，由於內地在調查進行中段才開始放寬疫情防控措施，指數結果未能完全反映有關公布帶來的影響。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒稱，內地自去年底開始大幅度放寬防疫措施後，感染人數迅速上升，無可避免地影響短期內的生產及消費活動，但預期感染高峰期完結之後，經濟活動將會快速反彈。他指，大灣區內地主要城市的流動性指數，目前已呈谷底回升之勢，加上內地與香港近日恢復免檢疫通關，都有利於改善大灣區內企業的營商信心，預期下半年經濟表現會有更明顯的改善。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，中港兩地恢復通關，有助促進兩地人流及物流，為香港增長及經濟復甦提供有力支持。她續稱，第二季起香港出口將錄得顯著增幅，預料全年將反彈5%，在多項利好因素下，有信心來季大灣區營商景氣指數將呈現升勢。

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記者：伍鍵文