【澳網】美籍華裔球手爆冷阻衛冕 拿度太太場邊拭淚

澳洲網球公開賽已經開打，上屆冠軍拿度衛冕成為焦點之一。惟拿度在次圈不敵美國球手麥克唐納，宣告衛冕失敗。拿度太太亦有到場觀看比賽，有影片顯示她期間一度落淚。拿度賽前就被指帶傷出賽，比賽期間亦一度暫停需接受治療，無緣再添一座大滿貫冠軍。

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拿度在周三（18日）的澳網男單次圈賽事中，對陣有華裔血統的美國球手麥克唐納（Mackenzie McDonald），結果遭對手以直落3盤淘汰出局，衛冕澳網冠軍失敗。

拿度完賽離場時，有網上流傳影片顯示在觀眾席觀賽的太太Maria Perello一度用手拭淚。當拿度其後折回球場時，現場觀眾報以熱烈掌聲。

拿度完賽離場時，有網上流傳影片顯示在觀眾席觀賽的太太Maria Perello一度用手拭淚。當拿度其後折回球場時，現場觀眾報以熱烈掌聲。

賽前一直有指拿度臀部傷勢未完全康復，他比賽期間不時面露痛苦表情。比賽途中拿度更一度需要暫停接受治療，心情亦明顯變得沮喪，多次與裁判爭執。

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現年27歲的麥克唐納世界排名65，此前亦曾與拿度在2020年的法網對賽，被對方同樣直落3盤淘汰。當時他世界排名為211位，如今成功復仇，爆冷晉身澳網第三圈。麥克唐納來自美國加州，具有中國、蘇格蘭及英國血統。

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麥克唐納3歲起開始跟父親學習打網球，11歲時師從南非球員Wayne Ferreira，2016年成為職業球手。麥克唐納2018年時在溫網殺入16強，2019年時首次贏得ATP巡迴賽冠軍。但他之後因大腿受傷需接受手術，2020年更跌出世界頭250位排行榜。

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責任編輯：李俊儀