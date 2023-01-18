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【大灣區】營商景氣指數連跌六季至39.5　倘復常步伐加快　下半年報復性反彈

商業 17:46 2023/01/18

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渣打銀行夥貿發局公布2022年第四季大灣區營商景氣指數（GBAI），顯示營商信心連跌6個季度，進一步下降至39.5，是10個季度已來首次跌破40。（湯致遠攝）

渣打銀行夥香港貿易發展局今（18日）公布2022年第四季「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI），區內的「營商信心」連跌6季，跌至39.5，是10個季度以內首次跌穿40。香港貿易發展局研究總監范婉兒指，跌勢持續主要受去庫存壓力及融資意願減弱所拖累；惟去年第四季，香港的「現狀指數」及「預期指數」跑贏所有大灣區城市。與其他大灣區城市相比，香港較早開始解封，受疫情的打擊較內地城市少。同時，內地放寬防疫政策，亦成為另一利好因素。

【經濟指數】大灣區營商景氣指數連跌五季至41.3　香港跑贏一眾城市反彈回升

去庫存壓力+融資意願減弱　營商活動疲軟

香港貿易發展局研究總監范婉兒表示，是次調查於去年10月下旬至12月初進行，內地政府於去年11月大幅調整疫情防控政策，當時確診數目上升，社會生產出現混亂。與此同時，西方主要市場的經濟衰退風險上升，大灣區企業預期定單減少，因而降低庫存。

范續指，當前營商活動進一步疲軟，拖累「預期指數」連跌3季，其中廣州子指數的按季跌幅擴大，反映疫情影響的嚴重程度。另一方面，「製造及貿易」行業以及（按城市劃分）出口導向程度更高的東莞，其GBAI指數較低，與最近工業生產、出口，甚至固定資產投資等官方宏觀數據疲弱吻合。

內外部負面因素　今年初仍存在

從外部看，短期的去庫存壓力料依然明顯；而在高通脹和美國央行緊縮政策的滯後效應下，分析指全球經濟在2023年上半年將進一步放緩，直到下半年始反彈。內部方面，盡管內地最近的疫情防控和房地產政策都有所放寬，惟預料不少相關拖累因素在2023年初仍將繼續存在。

灣區營商信心料今年第2季回升

范婉兒相信，新疫情防控政策調整對大灣區營商情緒的提振作用，尚未完全展現，當加快解封導致的疫情反彈情況減退時，上述作用將與過去3年家庭儲蓄、增加和累積的遏抑需求一併釋放，她預計時間或在今年第2季度。

香港貿易發展局研究總監范婉兒（左）及渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒（右）今（18日）共同發表2022年第四季大灣區營商景氣指數（GBAI）。（湯致遠攝）

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒表示，消費力爆發將是2023年中港經濟復甦的動力火車頭，大灣區內地主要城市（深圳和廣州）的經濟活動已見恢復跡象。然而，整體經濟仍需考慮外圍因素，包括：新冠疫情續現變異病毒株、歐美國家收緊銀根及通脹未完全反映於經濟表現，以及地緣政治局勢（例如俄烏、中美關係）。劉健恒指出，渣打預計中國全年的國民生產總值（GDP）增長幅度為5.8%，高於2022年的3%預測增長。

港企：全年生意額料按年10%增長

德國寶（香港）有限公司創辦人兼董事長陳國民對今年下半年銷情較樂觀，預計全年生意總額會有按年10%增長。（資料圖片）

德國寶（香港）有限公司創辦人兼董事長陳國民表示，對今年上半年在大灣區的生意不容樂觀，他表示，疫情緩和後，仍擔心病毒變種會增強傳染性，令疫情反彈。相反，他對下半年的銷情較樂觀，並預計全年生意總額會有按年10%增長。然而，他指出人才流失和缺乏為本港零售生意帶來負面影響，因勞工市場求過於供迫使工資上漲，直接影響經營成本及利潤。

【大灣區發展】調查：開拓大灣區　港商有哪3大挑戰與優勢

記者：楊嘉軒

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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