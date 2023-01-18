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【騰訊700】騰訊劉熾平上周四行使購股權折讓65%買貨　賬面勁賺9億過肥年

股市 17:56 2023/01/18

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【騰訊700】騰訊劉熾平上周四行使購股權折讓65%買貨　賬面勁賺9億過肥年

騰訊 （00700） 股價反彈，騰訊總裁劉熾平上周行使購股權以低價買入大額股份，若劉熾平在周三（18日）悉數沽出，料可獲利9.50億元過肥年。聯交所最新披露，劉熾平上周四（12日）合共行使涉375萬股的購股權，每股行使價126.57元，較當日收市價364元折讓65.2%，也較周三收市價380元折讓66.7%。

劉熾平手上每股價格為126.57元購股權的最後行使日期為2023年3月23日，經過今次交易後，劉熾平已悉數行使上述購股權。現時劉熾平手上餘下購股權的行使價介乎185.65元至532.06元。

值得留意是，今次操作上，劉熾平先用現金行使涉300萬股購股權，然後以無現金方式結算其餘75萬購股權，即扣除部分股份以支付該批75萬股的行使價。完成交易後，劉熾平持股量為5327.29萬股或0.56%。

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記者：李哲毅

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