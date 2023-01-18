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為方便在港工作　專才6.2萬月租紅磡海名軒3房戶

股樓投資 17:45 2023/01/18

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內地與本港通關後，有專才即月花6.2萬元，租用紅磡海名軒的三房單位。中原地產袁顯岸說，海名軒3座高層A室，實用面積1,356平方呎，三房套房間隔，另設工人套房，擁維港海景，日前現以6.2萬元租出，實用呎租46元。 

袁顯岸透露，租客為專才，見中港兩地正式通關，為方便在港工作，積極物色市區地標豪宅，鍾情單位景觀優質，考慮片刻即決定承租。 

據了解，業主於2004年1月以約1,320萬元買入物業，以月租6.2萬元計，享5.6厘租金回報。談到近期市況，袁顯岸說，海名軒現時市場放租盤僅約10個，全屬三房至四房單位，租金介乎5.8萬元至9.5萬元不等。 

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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