【迎接兔年】The Sandbox推「迎兔賀歲季」　免費開放元宇宙遊戲

▲ 香港用戶可於《PCCW-HKT Futurera》可親身試玩 ViuTV 遊戲節目《膠戰》。（The Sandbox）

農曆新年即將來臨，除了在實體世界慶視節日外，在虛擬世界同樣可體驗過年氣氛。區塊鏈遊戲平台The Sandbox今（18日）推出「迎兔賀歲季」，為用戶免費開放一系列由中港台企業製作的全新遊戲體驗，現時只需前往 The Sandbox 官網的地圖，即可進入。

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「迎兔賀歲季」的活動期為 1月18日至2月28日，參與的用戶有機會獲取各種獎賞，包括共 20萬 SAND 幣的獎勵池、紀念精品、遊戲 NFT 禮品，還有虛擬「中國龍」神秘禮包，包含個人頭像 NFT 和 The Sandbox 的優質LAND等。

在The Sandbox免費開放的遊戲，其創作者和品牌企業包括：香港的電訊盈科及香港電訊、港鐵、新鴻基公司和麥兜，中國內地的 The CGame 和 Chili Game，以及台灣的大宇資訊和 Alpacadabraz。

親訪港鐵首個元宇宙車站

香港用戶於《PCCW-HKT Futurera》除可親身試玩 ViuTV 遊戲節目《膠戰》外，更可體驗一系列 5G 遊戲；亦可親訪 The Sandbox 中首個港鐵車站——「元宇宙站」。此外，新鴻基公司的獲獎帆船隊 SHK Scallywag 首次於元宇宙登場，於虛擬世界啟航。至於《仙劍奇俠傳》的粉絲，也可以大宇資訊設計的遊戲中再次相遇李逍遙、趙靈兒和林月如等絕代俠客，重溫經典仙俠回憶。

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有興趣體驗元宇宙遊戲的朋友，可於以下網址登記成為The Sandbox用戶：https://linktr.ee/TheSandboxChinese。

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責任編輯：陳卓賢